Doświadczony obrońca z transferem do Betclic 3. Ligi. Prawie 250 meczów w Ekstraklasie

Defensywa klubu Betclic 3. Ligi od następnego sezonu wzmocniona będzie doświadczonym zawodnikiem, który w CV ma niemal ćwierć tysiąca występów w Ekstraklasie. Na koncie ma także trzy trofea z najwyższego szczebla, w tym sensacyjny triumf w Pucharze Polski. Ostatnie trzy lata spędził na poziomie Betclic 1. Ligi.

Doświadczony obrońca zagra w Betclic 3. Lidze

Damian Zbozień aż dziesięć sezonów spędził na poziomie Ekstraklasy. W tym czasie reprezentował barwy pięciu klubów – GKS-u Bełchatów, Piasta Gliwice, Zagłębia Lubin, Arki Gdynia oraz Wisły Płock. W rozgrywkach Ekstraklasy najlepszy wynik osiągnął w Zagłębiu Lubin, z którym zdobył brązowy medal mistrzostw Polski w sezonie 2015/16. Z kolei największe sukcesy w karierze odniósł w Arce Gdynia, z którą raz wygrał Puchar Polski – w 2017 roku oraz dwukrotnie Superpuchar Polski – w 2017 i 2018 roku.

Ostatni raz na najwyższym szczeblu rozgrywkowym zagrał w sezonie 2021/22 w barwach Wisły Płock. Licznik jego występów w elicie zatrzymał się na 238, a w tym czasie zanotował 15 trafień i 13 asyst. Ostatnie trzy lata spędził na poziomie Betclic 1. Ligi z zespołem Górnika Łęczna. Z „Dumą Lubelszczyzny” najbliżej powrotu do Ekstraklasy był w sezonie 2023/24, gdy prowadzona przez Pavola Stano drużyna zagrała w barażach, ale w półfinale musiała uznać wyższość rywala z regionu – Motoru Lublin.

Zakończony niedawno sezon 2024/25 był dla Zbozienia trzecim w Łęcznej, ale pierwszym, w którym nie odgrywał już ważnej roli. Zagrał w zaledwie 8 z 35 meczów, a aż 21 spotkań „Zielono-Czarnych” w pełni przesiedział na ławce rezerwowych. Wraz z dniem 30 czerwca br. jego umowa z Górnikiem dobiegała końca i nie doszło do jej przedłużenia. Zaledwie kilkanaście minut po zakomunikowaniu przez łęcznian rozstania 36-letni jego zakontraktowanie na zasadzie „wolnego transferu” ogłosił klub Betclic 3. Ligi – Avia Świdnik.

Bez awansu do Betclic 2. Ligi, ale z awansem do Pucharu Polski

W zakończonym w poprzedni weekend sezonie 2024/25 „Duma Lotniczego Miasta” zajęła piąte miejsce w grupie IV Betclic 3. Ligi. Po raz ostatni żółto-niebiescy tak nisko uplasowali się w rozgrywkach 2020/21 – również na piątej pozycji. Do premiowanego bezpośrednim awansem do Betclic 2. Ligi pierwszej pozycji żółto-niebiescy tracili aż dwanaście punktów, z kolei do miejsca barażowego sześć. Z dorobkiem 77 zdobytych bramek Avia była najlepszą ofensywą w grupie IV minionych rozgrywek Betclic 3. Ligi.

W maju br. piłkarze ze Świdnika wygrali okręgowy Puchar Polski, co dało im miejsce w wojewódzkim etapie krajowego pucharu. Tam Avia również triumfowała, co oznacza, że w sezonie 2025/26 zagra w ogólnokrajowym Pucharze Polski. Zmagania w nim rozpocznie pod koniec września od etapu I rundy. Dla żółto-niebieskich był to drugi z rzędu triumf w Lubelskim Pucharze Polski. W ostatniej edycji centralnego Pucharu Polski Avia przeszła pierwszą przeszkodę, którą była Polonia Bytom, ale w 1/16 finału musiała już uznać wyższość Ruchu Chorzów.

fot. PressFocus