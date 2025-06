GKS Katowice uprzedził beniaminka i wzmocni się zawodnikiem Pogoni Szczecin

Wiele wskazywało na to, że jeden z zawodników Pogoni Szczecin trafi do Arki Gdynia. Gdy sprawa wydawała się już przesądzona do gry wkroczył GKS Katowice i według mediów wygrał ten wyścig i wkrótce dokona kolejnego wzmocnienia. Co ciekawe będzie to już drugi piłkarz w tym okienku transferowym, który zamieni Szczecin na Katowice.

GKS Katowice pozyska byłego młodzieżowego reprezentanta Polski

GKS Katowice zaskakująco dobrze odnalazł się w roli beniaminka w niedawno zakończonym sezonie Ekstraklasy. Klub ze Śląska chce udowodnić, że to nie był przypadek i w nadchodzących rozgrywkach chce przynajmniej powtórzyć ostatni wynik, jakim było ósme miejsce w tabeli tuż za Motorem Lublin. Z tego powodu „GieKSa” ruszyła na zakupy i zaczyna na dobre rozkręcać się na rynku transferowym.

Dopiero co w mediach pojawiła się informacja, że do Katowic przeniesie się Michalis Kosidis – który po udanym wypożyczeniu do Puszczy Niepołomice zostanie pozyskany z rodzimego AEK-u Ateny – a już Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki” poinformował, że GKS podpisze kontrakt z kolejnym interesującym zawodnikiem sprawdzonym na poziomie Ekstraklasy. Będzie nim wychowanek Pogoni Szczecin – Marcel Wędrychowski.

23-latkiem mocno interesowała się Arka Gdynia. Wydawało się, że beniaminek wkrótce wzmocni się nowym zawodnikiem, jednak na ostatniej prostej został uprzedzony i będzie musiał poszukać innego gracza, którego będzie miał do dyspozycji Dawid Szwarga. Co ciekawe Wędrychowski będzie już drugim zawodnikiem Pogoni Szczecin, który obierze kierunek na klub z największego śląskiego miasta. Wcześniej już oficjalnie GKS poinformował, że szeregi drużyny Rafała Góraka zasilił Kacper Łukasiak.

Młodzieżowy reprezentant Polski wzmocni ofensywę GKS-u

Marcel Wędrychowski jest wychowankiem Pogoni Szczecin, w której spędził praktycznie całą dotychczasową karierę. Wyjątek stanowi sezon 2021/22, kiedy udał się na roczne wypożyczenie do Górnika Łęczna ówcześnie występującego jeszcze na poziomie Ekstraklasy. Tam większej kariery nie zrobił, bowiem rozegrał 18 spotkań, w których strzelił jednego gola i zaliczył jedną asystę.

Po sezonie spędzonym na Lubelszczyźnie wrócił do Pogoni, w której był głównie rezerwowym i nie miał zbyt dużych szans na wywalczenie miejsca w podstawowym składzie, szczególnie biorąc pod uwagę wysoką formę Kamila Grosickiego, udowadniającego, że wciąż, mimo upływających lat może być jednym z najlepszych zawodników w lidze.

23-latek w dopiero co zakończonym sezonie pełnił rolę drugoplanową. Zagrał zaledwie 12 meczów i raz trafił do siatki – było to szalone starcie z Puszczą Niepołomice, które zakończyło się zwycięstwem drużyny Roberta Kolendowicza 5:4. W obliczu zapowiadanych wzmocnień po przejęciu klubu przez Alexa Haditaghiego Marcel Wędrychowski tym bardziej nie mógłby liczyć na regularne otrzymywanie szans na zaprezentowanie swoich umiejętności.

Łącznie w barwach swojego macierzystego zespołu wystąpił w 65 spotkaniach, strzelił trzy gole i zanotował cztery asysty. W przeszłości miał także epizody w młodzieżowych reprezentacjach Polski.