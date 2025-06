EURO 2025 kobiet: Powołania rozdane, znamy skład polskiej kadry!

Euro 2025 zbliża się wielkimi krokami. Polska reprezentacja kobiet po raz pierwszy zagra na wielkiej imprezie. Duża w tym zasługa Ewy Pajor, która jest jedną z najlepszych piłkarek na świecie. Pięciokrotna finalistka Ligi Mistrzyń w piłce klubowej wraz z koleżankami dowiedziały się które z nich będą miały zaszczyt reprezentować nasz kraj na tym historycznym wydarzeniu. Kto wie, może polskie dziewczyny znów doprowadzą do dużej niespodzianki!

Historyczny turniej dla polskiej piłki kobiecej

„One inspirują, one walczą, one piszą nową historię” – brzmi jeden z najważniejszych sloganów spotu zapowiadającego kadrę na EURO 2025. Dowiadujemy się, że piłka kobieca jest coraz mocniej przenikającą dyscypliną sportu do mainstreamu – dużo jest w tym prawdy. Sukcesy Ewy Pajor w Barcelonie i dobra gra reprezentacji pań nie przechodzi bez echa.

W ostatnich miesiącach kadra kobiet zyskała nowy dom w postaci areny w Gdańsku – dwukrotnie pobijano rekord frekwencji na meczu kobiet w Polsce. Piłka nożna pań rozwija się z każdym miesiącem w Polsce.

Kanał „Łączy Nas Piłka” z okazji ostatecznych powołań na turniej przygotował ponad dwuminutowy spot, w którym to zamieścił m. in. personalia powołanych piłkarek. Duży tu kamyczek do ogródka PZPN-u, bowiem przy okazji męskiego odpowiednika mistrzostw Europy ostateczne wybory w selekcji ogłoszono… na polu golfowym.

Premierowe spotkanie w historii na dużym turnieju Polki zagrają na EURO z Niemkami w St. Gallen 4 lipca. Cztery dni później zmierzą się ze Szwedkami w Lucernie – na tym samym stadionie 12 lipca rywalkami Polek będą z kolei Dunki. Miejscem zgrupowania polskiej kadry kobiet przed EURO 2025 będzie Arłamów. Kto wie, może Podkarpacie przyniesie ponownie szczęście polskiej reprezentacji, niczym panom w 2016 roku, którzy dotarli do ćwierćfinału imprezy.

Kadra Polek na UEFA EURO 2025

Bramkarki:

Natalia Radkiewicz (Pogoń Szczecin)

Kinga Szemik (West Ham United),

Kinga Seweryn (GKS Katowice)

Julia Woźniak (Czarni Sosnowiec)

Obrończynie:

Kayla Adamek (Ottawa Rapid),

Paulina Dudek (PSG)

Sylwia Matysik (1. FC Koeln)

Emilia Szymczak (FC Barcelona)

Martyna Wiankowska (1. FC Koeln)

Oliwia Woś (FC Basel)

Wiktoria Zieniewicz (FC Basel)

Pomocniczki:

Adriana Achcińska (1. FC Koeln)

Martyna Brodzik (Pogoń Szczecin)

Dominika Grabowska (TSG 1899 Hoffenheim)

Ewelina Kamczyk (FC Fleury 91)

Milena Kokosz (Asane)

Tanja Pawollek (Eintracht Frankfurt)

Klaudia Słowińska (GKS Katowice)

Napastniczki:

Klaudia Jedlińska (Dijon)

Nadia Krezyman (Dijon)

Natalia Padilla-Bidas (Sevilla FC)

Ewa Pajor (FC Barcelona)

Paulina Tomasiak (GKS Górnik Łęczna)

Weronika Zawistowska (Bayern Monachium)

Fot. PressFocus