Młody gwiazdor Realu Madryt z nową umową

Real Madryt od pewnego czasu przechodzi gruntowną przebudowę, jednak w tym procesie niezbędna jest także stabilizacja. Właśnie z takiego założenia wyszedł klubowy zarząd, decydując się na przedłużenie umowy z jednym z największych talentów zespołu. Raul Asencio, który w minionym sezonie przebojem wywalczył sobie miejsce w pierwszej drużynie, ma podpisać nowy kontrakt obowiązujący aż do 2031 roku.

Raul Asencio z nową umową

Raul Asencio to doskonały przykład piłkarza, który otrzymał szansę od losu i w pełni ją wykorzystał. Jeszcze do niedawna był postacią anonimową nawet dla szerszego grona kibiców w Hiszpanii, a dziś uchodzi za jednego z czołowych zawodników nie tylko Realu Madryt, ale i całej La Liga. Jak poinformował Fabrizio Romano, 22-latek zrobił tak duże wrażenie swoją postawą, że klub postanowił wynagrodzić go nowym, długoterminowym kontraktem.

Włoski dziennikarz poinformował również o imponującej klauzuli odstępnego, jaką Real Madryt wpisał do nowego kontraktu Raula Asencio – aż 1 bilion euro! Czy to uzasadniona decyzja? Debiut młodego Hiszpana rzeczywiście wyglądał jak z bajki. Asencio po raz pierwszy pojawił się na boisku w listopadowym meczu ligowym z Osasuną, zastępując kontuzjowanego Edera Militao jeszcze w pierwszej połowie. Odważna gra w defensywie i piękna asysta przy golu Jude’a Bellinghama od razu przyciągnęły uwagę kibiców oraz mediów.

Od tamtej pory 22-latek konsekwentnie budował swoją pozycję w zespole. Szybko zaczęto porównywać go do klubowej legendy – Sergio Ramosa. W minionym sezonie wystąpił łącznie w aż 53 spotkaniach, notując w tym czasie dwie asysty, co jak na środkowego obrońcę jest dobrym wynikiem. Jego świetna forma nie umknęła również selekcjonerowi reprezentacji Hiszpanii. Luis de la Fuente powołał Asencio na marcowe zgrupowanie w ramach Ligi Narodów. Młody defensor znalazł się nawet w kadrze meczowej na ćwierćfinałowe starcie z Holandią, choć ostatecznie cały mecz spędził na ławce rezerwowych.

Real Madryt przechodzi zmianę pokoleniową

Real Madryt, po wyjątkowo nieudanym poprzednim sezonie, przechodzi gruntowną przebudowę i zmianę pokoleniową. Jednym z pierwszych symboli tego procesu stał się właśnie Raul Asencio, który szturmem wdarł się do pierwszego składu i szybko stał się ważną postacią zespołu. Jego wejście było jednak tylko zapowiedzią większych zmian. Najważniejszą z nich jest roszada na ławce trenerskiej. Carlo Ancelottiego zastąpił Xabi Alonso, który przejął po Włochu rolę szkoleniowca „Królewskich”. 43-letni Hiszpan już rozpoczął pracę z zespołem i poprowadzi go podczas zbliżających się Klubowych Mistrzostw Świata. Real Madryt zmierzy się tam z Al-Hilal, Pachucą i Red Bullem Salzburg. Zmiany nie ominęły również kadry zawodniczej. Po zakończeniu klubowego mundialu z drużyną oficjalnie pożegnają się Luka Modrić, Lucas Vazquez oraz Jesus Vallejo. W ich miejsce sprowadzeni zostali nowi obrońcy – Dean Huijsen oraz Trent Alexander-Arnold, którzy już zostali oficjalnie zaprezentowani jako piłkarze Realu. Z kolei w sierpniu, po ukończeniu przez zawodnika 18. roku życia, z River Plate przyjdzie Franco Mastantuono. A to, jak zapowiadają działacze, dopiero początek kolejnych ruchów kadrowych.

Wciąż niejasna pozostaje przyszłość Alvaro Carrerasa, który co prawda pojedzie na Klubowe Mistrzostwa Świata, ale jeszcze jako zawodnik Benfiki. Real Madryt jest nim poważnie zainteresowany, jednak do finalizacji transferu jeszcze nie doszło. Dużo spekuluje się także wokół Martina Zubimendiego. Pomocnik Realu Sociedad jest łączony zarówno z „Królewskimi”, jak i Arsenalem, który również zabiega o jego podpis. Xabi Alonso bardzo ceni tego piłkarza i widziałby go w roli kluczowego ogniwa środka pola w nowym projekcie.

Nowy szkoleniowiec Realu poszukuje również napastnika o profilu zbliżonym do Joselu – silnego fizycznie, potrafiącego grać tyłem do bramki i skutecznego w polu karnym. Hiszpańskie media informowały ostatnio o zainteresowaniu Ante Budimirem z Osasuny, który idealnie wpisywałby się w te założenia. Jedno jest pewne – w Madrycie czeka nas jeszcze wiele gorących tematów transferowych i personalnych. Rewolucja dopiero się rozkręca.

