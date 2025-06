Lewandowski nie dla Śląska. Trafi do innego klubu Betclic 1. Ligi

Śląsk Wrocław, którego czeka pierwszy od 18 lat sezon poza Ekstraklasą, zabiegał o zawodnika z występami dla trzech klubów w rozgrywkach Betclic 1. Ligi. Ostatecznie nie spędzi on jednak drugiego z rzędu sezonu na Dolnym Śląsku. Trafi do innego klubu Betclic 1. Ligi – również ze stolicy województwa.

Duży ruch w ofensywie Śląska

W Śląsku Wrocław, dla którego sezon 2025/26 będzie pierwszym od 18 lat poza Ekstraklasą, jak na razie najwięcej dzieje się z przodu. Klub już oficjalnie ogłosił rozstanie z Burakiem Ince oraz Jakubem Świerczokiem, których umowy nie zostały przedłużone. Z kolei po nieudanym półrocznym wypożyczeniu do Norwegii wrócił Henrik Udahl, a za raptem 80-100 tys. euro Pogoń Szczecin ściągnęła Jose Pozo. Przesądzone jest także odejście Sebastiana Musiolika, któremu nie udało się wejść w buty króla strzelców Ekstraklasy z sezonu 2023/24 – Erika Exposito.

Podczas gdy z jednej strony trwało czyszczenie kadry, w klubie jednocześnie rozglądano się za piłkarzami, którzy pomogliby WKS-owi w powrocie do Ekstraklasy już po jednym roku. Jednym z takich zawodników miał być Mateusz Lewandowski, który ostatni sezon spędził na wypożyczeniu z Wisły Płock do Chrobrego Głogów. Wychowanek Warty Poznań na Dolnym Śląsku zaliczył drugi najlepszy jak dotąd sezon w swojej seniorskiej karierze, bowiem w 26 meczach strzelił dziewięć goli i dołożył trzy asysty.

Jego przewrotka wygrała w naszej klasyfikacji TOP 5 bramek 28. kolejki Betclic 1. Ligi. Dołączył do Chrobrego już w trakcie sezonu, dlatego tych bramek mogło być więcej, gdyby grał już wcześniej. Przeniósł się tam z Wisły Płock, a w Chrobrym zaczął od 9. kolejki i to od razu… hat-trickiem! W rundzie wiosennej miał z kolei dobry moment, gdy trafiał w trzech meczach z rzędu. Kończył sezon w świetnej formie.

Na seniorskim poziomie lepszy wynik bramkowy osiągnął jedynie w sezonie 2021/22 w barwach Wigrów Suwałki, gdzie w 13 meczach strzelił dziewięć goli i zaliczył pięć asyst. W tym przypadku możemy mówić o rundzie życia, bowiem w klubie z Podlasia spędził tylko drugą część sezonu 2021/22 na zasadzie wypożyczenia z Korony Kielce. Dodajmy również, że z „Biało-Niebieskimi” występował na poziomie II ligi.

Trafi do innego klubu Betclic 1. Ligi

Bezpośrednio dzięki jego bramkom Chrobry w poprzednim sezonie zdobył dziewięć punktów więcej, co uchroniło go przed spadkiem do Betclic 2. Ligi po 11 latach gry na zapleczu Ekstraklasy. Lewandowski najbardziej upodobał sobie Znicz Pruszków, przeciwko któremu zaliczył aż cztery z dziewięciu trafień, które zanotował w sezonie 2024/25. W pierwszym meczu między tymi drużynami zanotował wspomnianego hat-tricka, dzięki czemu Chrobry wygrał w Pruszkowie 3:2. W rewanżu zdobył jedną bramkę i miał asystę, a jego zespół znów wygrał 3:2.

26-latek nie spędzi jednak drugiego z rzędu sezonu na Dolnym Śląsku, choć będzie występował w klubie ze stolicy województwa. Szymon Janczyk z „Weszło” poinformował bowiem, że rywalizację o podpis napastnika ze Śląskiem wygrał ŁKS Łódź, który sprowadzi go na zasadzie transferu definitywnego. W tekście dziennikarza portalu „Weszło” czytamy, że ruch ten nie będzie kosztował łodzian dużych pieniędzy, gdyż jego umowa z Wisłą Płock, z której był wypożyczony w poprzednim sezonie, obowiązuje tylko do końca 2025 roku.

To drugie w ostatnich dniach „przechwycenie” piłkarza z udziałem ŁKS-u Łódź. Pierwsze było nieudane. „Rycerze Wiosny” byli o krok od sprowadzenia gwiazdy GKS-u Tychy – Juliusa Ertlthalera, ale do gry włączyła się Wisła Kraków i to jej oferta przekonała Austriaka. „Biała Gwiazda” już zresztą oficjalnie ogłosiła go swoim nowym zawodnikiem.

fot. PressFocus