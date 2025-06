OFICJALNIE: Pogoń Szczecin pożegnała sześciu piłkarzy. Wśród nich reprezentant Polski

Tylko do czerwca tego roku z Pogonią Szczecin związanych było aż ośmiu zawodników. Już wcześniej wiadomo było, że dwóch z nich opuści stolicę Pomorza Zachodniego, a teraz dołączyła do nich kolejna piątka. „Portowcy” poinformowali także o rozstaniu ze swoim wychowankiem, którego transfer oficjalnie ogłosił inny klub PKO BP Ekstraklasy.

Pogoń Szczecin żegna wychowanków

Wraz z końcem czerwca tego roku wygasały kontrakty ośmiu zawodników Pogoni Szczecin. Tuż po zakończeniu sezonu 2024/25 okazało się, że w stolicy Pomorza Zachodniego na dłużej nie pozostanie wychowanek „Portowców” – Kacper Łukasiak, który na zasadzie „wolnego transferu” przeniósł się do GKS-u Katowice. Niedługo później szeregi Pogoni opuścił kolejny wychowanek – Antoni Klukowski, który podpisał trzyletnią umowę z Widzewem. Teraz finaliści dwóch ostatnich edycji Pucharu Polski stracili następnych dwóch adeptów klubowej akademii.

Pogoń pożegnała bowiem kolejnych zawodników, których kontrakty obowiązują do 30 czerwca br. Wśród nich jest 21-letni Olaf Korczakowski, który z „Dumą Pomorza” związany był od 2010 roku. Największy sukces osiągnął z drużyną U19, z którą w 2021 roku zdobył mistrzostwo Polski juniorów starszych. Do seniorów dołączył przed sezonem 2023/24, a debiut w nich zaliczył we wrześniu 2023 roku przeciwko Cracovii (5:1). Zaliczył w nim zresztą asystę i finalnie okazał się to jego jedyny bezpośredni udział przy golu seniorów.

W pierwszym zespole Pogoni Korczakowski zaliczył 32 występy, czyli niemal równo dwa razy mniej od Marcela Wędrychowskiego, który w seniorach „Portowców” rozegrał 65 meczów, notując w tym czasie trzy trafienia i cztery asysty. Związany od 2014 roku ze szczecińskim klubem skrzydłowy również opuścił stolicę Pomorza i podobnie, jak Łukasiak, od sezonu 2025/26 bronić będzie barw GKS-u Katowice.

W dorosłej drużynie Wędrychowski zadebiutował w październiku 2019 roku jako 17-latek, ale dopiero od sezonu 2022/23 był jej pełnoprawnym członkiem. Dołączył na stałe po rocznym wypożyczeniu do ówczesnego beniaminka Ekstraklasy – Górnika Łęczna. Wędrychowski jest jedynym z sześciu piłkarzy pożegnanych przez Pogoń, którego kontrakt nie wygasał po sezonie 2024/25. Umowa 29-krotnego reprezentanta polskich drużyn młodzieżowych obowiązywała bowiem do czerwca 2026 roku. Był on zwykle rezerwowym, który rozegrał zaledwie 470 minut w tym sezonie Ekstraklasy. Strzelił tylko jednego gola.

Dwaj Latynosi odeszli już po pół roku

Grono „wielkiej szóstki”, która od następnego sezonu nie będzie już występować w granatowo-bordowych barwych uzupełnia dwóch Polaków oraz dwóch zawodników z Ameryki Południowej, którzy do Pogoni trafili na początku 2025 roku. Do rezerw West Hamu z wypożyczenia wraca brazylijski stoper – Luizao, a prawy obrońca z Chile – Benjamin Rojas znajdzie w podobnej sytuacji, jak przed transferem do „Portowców”, czyli pozostanie bez klubu. Były to dwa z trzech pierwszych transferów przeprowadzonych przez nowych właścicieli „Dumy Pomorza” – jeszcze w czasach krótkich „rządów” Nilo Efforiego.

Debiutu w pierwszym zespole Pogoni Luizao doczekał się w maju, gdy z powodu pauzy za kartki na mecz z Radomiakiem niedostępni byli Danijel Loncar oraz Leo Borges. Brazylijczyk wystąpił w czterech ostatnich meczach drużyny Roberta Kolendowicza w sezonie 2024/25, zaliczając w nich 355 na 360 możliwych minut. Do tego w marcu rozegrał dwa mecze w III-ligowych rezerwach. Dwa razy więcej występów na poziomie Betclic 3. Ligi zanotował Rojas, ale za to ani razu nie znalazł się w kadrze meczowej pierwszego zespołu.

Luizao oraz Rojas to nie jedyni obrońcy, z którymi Pogoń się rozstała. Po siedmiu latach szeregi „Portowców” opuścił stoper Mariusz Malec, który w czasie swojego pobytu w Szczecinie zaliczył 140 występów dla seniorów, dokładając w tym czasie dwa gole. Malec w sezonie 2023/24 był filarem defensywy (32 ligowe mecze na 34), ale przez wiele lat był kimś w rodzaju czasami podstawowego, czasami pierwszego rezerwowego stopera. Nie miał ugruntowanej pozycji w pierwszej jedenastce, o czym świadczy taka liczba występów w Ekstraklasie – 22, 8, 20, 14, 24 i dopiero potem było 32.

W 2021 i 2022 roku zdobył z „Dumą Pomorza” brązowy medal mistrzostw Polski, a w 2023 i 2024 roku dotarł z nią do finału Pucharu Polski. To samo z tym klubem osiągnął Rafał Kurzawa, który do Pogoni trafił na początku rundy wiosennej sezonu 2020/21. W 4,5 roku siedmiokrotny reprezentant Polski rozegrał 121 meczów, notując w nich sześć trafień oraz siedem asyst. Kurzawa przeszedł przemianę od ogromnie krytykowanego zawodnika, który męczył kibiców po prawdziwego pracusia w środku pola, gdy zmieniono mu pozycję. Okazał się o wiele lepszym środkowym pomocnikiem niż „10” lub skrzydłowym.

Już we wtorek 17 czerwca podopieczni Roberta Kolendowicza rozpoczną przygotowania do sezonu 2025/26. 19 czerwca zaczną treningi, a cztery dni później wyjadą na obóz do Opalenicy, gdzie przebywać będą do 3 lipca. Po powrocie do Szczecina zespół czeka jeszcze dwa tygodnie treningów, aż w poniedziałek 21 lipca o godzinie 19:00 w 1. kolejce PKO BP Ekstraklasy Pogoń zmierzy się na wyjeździe z Radomiakiem. Dodajmy, że na ten moment nieznani są sparingpartnerzy „Portowców” podczas letniego okresu przygotowawczego.

