Czas na Ronaldinho Show w Chorzowie! Jakie atrakcje czekają kibiców?

Takiego skupiska legend futbolu w jednym miejscu na polskiej ziemi chyba jeszcze nie było. Już w sobotę wieczorem na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbędzie się pokazowy mecz Polska – Brazylia, którego niekwestionowaną gwiazdą będzie były piłkarz PSG, FC Barcelony i AC Milanu – Ronaldinho. To właśnie jego nazwiskiem firmowany jest event „Ronaldinho Show”, który poza stricte sportowymi walorami zaoferuje kibicom masę smaczków i rozrywki.

Nie tylko piłka

Zanim o nazwiskach, warto na chwilę przyjrzeć się samej idei i konstrukcji tego wydarzenia. Mecz polskich i brazylijskich gwiazd jest częścią touru piłkarskiego zespołu kierowanego przez Ronaldinho – Jogo Dos Famosos. Ekipa ta składa się głównie z brazylijskich, futbolowych przyjaciół, którzy po latach postanowili jeszcze pokazać próbkę swoich umiejętności kibicom i sprawić, aby młodym ludziom futbol nie kojarzył się z formacjami, wyszukanymi taktykami, pressingiem czy półprzestrzeniami, lecz zabawą i momentem, kiedy mając piłkę przy nodze czujemy, że rządzimy światem.

W końcu trzeba przyznać – nikt lepiej nie reprezentuje genu Joga Bonito od Brazylijczyków, a co za tym idzie – Ronaldinho. Szeroki uśmiech, słynny zwód „elastico”, niekoniecznie profesjonalne prowadzenie się, dość krótki, ale jakże pamiętliwy okres, w którym brylował. Kto grał najpiękniej? Wielu odpowie, że Ronaldinho w swoim prime, czyli latach 2005-2007. Tak jak napisaliśmy wyżej, pokazowy mecz rozgrywany w Chorzowie jest częścią całej trasy Jogo Dos Famosos. Poza Polską, zespół ten odwiedził już Urugwaj, Teneryfę, Portugalię, Francję i Katar.

Organizatorzy znad Wisły na specjalnie utworzonym koncie odliczają kolejne dni do wydarzenia i przypominają kibicom, ile jeszcze zostało. Mocno postarali się, żeby publiczność zgromadzona w sobotni wieczór na Stadionie Śląskim poczuła się ukontentowana nie tylko pod względem sportowym, ale może nawet przede wszystkim rozrywkowym. Jak czytamy na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia, poza meczem kibice zobaczą:

pokazy freestyle football

występy muzyczne z DJ-ami najlepszej klasy

nowoczesne oprawy multimedialne

Na szczególne traktowanie liczyć będą z kolei mogli ci, którzy zdecydowali się kupić wejściówki VIP. Do dyspozycji tejże grupy kibiców będzie chociażby jacuzzi, zlokalizowane blisko centrum wydarzeń, czyli murawy. Ponadto, po zakończeniu spotkania piłkarze spotkają się z VIP-ami na afterparty, gdzie fani będą mieli okazję do bliższego poznania, rozmowy i wykonania pamiątkowych zdjęć z ich ulubieńcami. Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest TUTAJ.

Pokazowy mecz Polski z Brazylią do obejrzenia będzie także w telewizji. Transmisję przygotuje stacja „TVP Sport”, a ruszy ona o 20:05.

Gwiazdy największego formatu

Choć należy się oczywiście spodziewać, że tego wieczoru w zasadzie całe show skradnie Ronaldinho, pod żadnym pozorem nie można przejść obojętnie obok jego kolegów, ale także rywali.

Zacznijmy od Brazylii, w której poza R10 zagrają tacy zawodnicy jak chociażby jeden z najlepszych prawych obrońców w XXI wieku, czyli Maicon (ex Inter) czy Andre Santos (ex Arsenal). To jednak nie koniec, ponieważ dla Jogo Dos Famosos zagra także Edmilson – solidny defensywny pomocnik, triumfator Ligi Mistrzów z sezonu 2005/06 z FC Barceloną. Trenerem brazylijskiej ekipy będzie Cleber Xavier – były asystent Tite w reprezentacji a obecnie szkoleniowiec Santosu, gdzie trzyma pieczę nad Neymarem.

Z przymrużeniem oka można stwierdzić, że Canarinhos to jedno, ale z całą pewnością część kibiców pojawi się w sobotę, 21 czerwca na Stadionie Śląskim ze względu na napakowaną gwiazdami reprezentację Polski. Szczególnie ukontentowani mogą poczuć się młodsi kibice, wychowani na kadrze kierowanej przez Adama Nawałkę. Murawa chorzowskiego obiektu stanie się bowiem bogatsza o takie postacie jak: Jakub Błaszczykowski, Łukasz Piszczek, Sławomir Peszko, Jakub Wawrzyniak, Krzysztof Mączyński czy strzelec pamiętnego gola na 2:0 przeciwko Niemcom – Sebastian Mila.

Na bramce wystąpi Artur Boruc. Do łask wraca także Adam Nawałka, który łączony ostatnio z przejęciem posady selekcjonera pierwszej reprezentacji poprowadzi zespół gwiazd. Jego asystentem będzie Bogdan Zając.

Pragniemy jednak uspokoić starszych kibiców, którzy również z pewnością znajdą swoich bohaterów. Michał Żewłakow na chwilę zapomni o bolączkach pracy jako dyrektor sportowy Legii Warszawa, Tomasz Frankowski o rozstaniu z polityką, a Maciejowi Żurawskiemu może przypomni się strzelanie goli jak na zawołanie. Podobnie jak w przypadku reprezentacji Brazylii, organizatorzy „Ronaldinho Show” zastrzegli sobie prawo do niespodzianki i ogłoszeniu danych piłkarzy już podczas trwania wydarzenia na Śląskim.

Pełne składy obu ekip prezentują się następująco:

Poland Team: Adam Nawałka, Bogdan Zając, Jakub Wawrzyniak, Krzysztof Mączyński, Artur Boruc, Dariusz Wosz, Michał Żewłakow, Kamil Wilczek, Łukasz Piszczek, Adam Kokoszka, Sławomir Peszko, Marcin Wasilewski, Łukasz Szukała, Jakub Błaszczykowski, Tomasz Jodłowiec, Paweł Brożek, Maciej Żurawski, Adrian Mierzejewski, Tomasz Frankowski, Igor Lewczuk, Marek Koźmiński, Sebastian Mila, Jacek Magiera, niespodzianka.

Ronaldinho Team: Cleber Xavier, Ronaldinho, Amaral, Anderson Polga, Andre Santos, Carlos Gamarra, Edmilson, Helton, Kleberson, Maicon, Roberto Assis, Aldair, Grafite, Josue, Diguinho, Diego Souza, Roger Guerreiro, Rodrigo Costa, Tassio, Gabriel Gubela, 4x niespodzianka

Rewolucyjne koszulki?

Tego typu mecze są również okazją do zaprezentowania całej otoczki dnia meczowego. Do takowej z całą pewnością należą koszulki piłkarskie, które na „Ronaldinho Show” zdecydowanie będą specjalne. Trykoty, w których wystąpi Ronaldinho i spółka przygotuje bowiem polska firma coraz bardziej i pewniej rozpychająca się na rynku – ZINA.

Marka ta jeszcze kilka lat temu wielu fanom futbolu kojarzyła się raczej z zespołami z niższych lig, natomiast teraz jej wizerunek ulega znaczącej zmianie. ZINA poza „Ronaldinho Show” statnio przygotowała stroje na niedawny Mecz Gwiazd rozgrywany w Łodzi. W trykotach ZINA biegali wówczas między innymi Zbigniew Boniek czy Grzegorz Krychowiak. Jak w rozmowie z portalem „Sportmarketing.pl” stwierdził dyrektor zarządzający Jakub Karpiński, ekipa Ronaldinho wystąpi we wchodzącym i mającym wywrzeć duży wpływ na rynek koszulek piłkarskich modelu Imperial:

– Koszulka Imperial to nasz flagowy, najbardziej zaawansowany technologicznie model meczowy, który zadebiutuje podczas prestiżowego spotkania Polska–Brazylia. Wykonana z efektownej, żakardowej dzianiny, zachwyca nie tylko wyglądem, ale także funkcjonalnością. Została zaprojektowana z wielu przemyślanych przeszyć i elementów konstrukcyjnych, które nie tylko wpływają na komfort i ergonomię, ale również dają szerokie możliwości konfiguracji i personalizacji – pod potrzeby klubu czy reprezentacji. Imperial to połączenie technologii, precyzji i nowoczesnego futbolowego stylu – mówi Karpiński.

Plany firmy ZINA są naprawdę ambitne. Tych nie kryje dyrektor zarządzający, który mówi jasno o planach zawarcia współpracy z którąś z ekip występującą na poziomie Ekstraklasy: – W tym sezonie jeszcze nie, ale w kolejnym 2026/2027 myślę, że już na pewno… Mamy swoją listę klubów, które chcemy ubierać w najbliższych latach i z którymi będziemy rozmawiać. To proces wieloetapowy, a kontrakty trwają z reguły 3-5 lat, musimy być czujni i aktywni.

Replikę takiej koszulki można nabyć w oficjalnym sklepie firmy ZINA

Obecnie co prawda ZINA widnieje na transmisjach ze spotkań PKO BP Ekstraklasy (firma dostarcza sprzęt sędziom), jednak oczywiście ubieranie klubu byłoby wskoczeniem na wyższy i pozwalający na konkurencję z najlepszymi etap. Co ważne, ZINA nie ogranicza się tylko do koszulek, lecz produkuje również buty (ostatnio wystąpili w nich Krychowiak i Boniek) oraz piłki. To właśnie futbolówka stała się jednym z flagowych produktów marki:

– Ostatni rok był okresem przemian produktowych, których jeszcze w pełni nie widać. Dużą rewolucją jest wprowadzenie linii piłek Mundo. Składa się z dziewięciu modeli i aż pięć z nich ma certyfikaty FIFA. To oznacza, że można rozgrywać nimi mecze ligowe. W tej serii upatrujemy dużą szansę, jeżeli chodzi o ekspansję zagraniczną. To najwyższy level technologiczny. Cieszę się, że przebijamy pewne bariery i niewidzialne sufity. Potrafimy stworzyć produkty na miarę globalnych graczy. Chcemy udowodnić światu, że niewielka rodzinna firma potrafi robić światowe, najlepsze z możliwych produkty.

Fot. PressFocus