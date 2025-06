Nowy beniaminek Betclic 2. Ligi! Musiał przejść dwie przeszkody w barażach

Żeby awansować do Betclic 2. Ligi, trzeba wygrać swoją grupę Betclic 3. Ligi, ale od sezonu 2024/25 wprowadzono także drugą drogę, czyli specjalne baraże. Nowy zespół ze szczebla centralnego skorzystał właśnie z tej opcji i musiał pokonać dwóch rywali, a rozegrać aż trzy spotkania.

Skomplikowane zasady jeszcze bardziej skomplikowane

Unia Skierniewice, Sokół Kleczew, Śląsk Wrocław II oraz Sandecja Nowy Sącz – to czterech beniaminków Betclic 2. Ligi, którzy awansowali w najprostszy możliwy sposób – po prostu wygrali swoją grupę Betclic 3. Ligi. W przeszłości właśnie tylko zwycięzca mógł uzyskać awans i było to bardzo trudne, żeby wydostać się z tego poziomu. PZPN postanowił to nieco ułatwić i wprowadził dodatkowe baraże. Można zatem zostać wicemistrzem danej grupy i mieć nadzieję na awans. Takimi wicemistrzami zostali: Podhale Nowy Targ, MKS Kluczbork, Błękitni Stargard oraz Legia II Warszawa.

Te cztery drużyny miały zmierzyć się w półfinałach i tak też było. Podhale Nowy Targ wyeliminowało rezerwy Legii po rzutach karnych, a Błękitni Stargard z łatwością ograli MKS Kluczbork – grali po jednym spotkaniu. Zwycięzcy z kolei mieli zmierzyć się z 13. miejscem i 14. miejscem Betclic 2. Ligi, czyli Rekordem Bielsko-Biała oraz Olimpią Grudziądz. Tak się jednak nie stało z uwagi na skomplikowaną sytuację licencyjną. Pojawia się pytanie – dlaczego to Zagłębie II Lubin, które spadło wzięło udział w barażach?

Cały zestaw się wymieszał. Zacznijmy od tego, że Kotwica Kołobrzeg, która nie wypłaca regularnie pensji piłkarzom nie otrzymała licencji na grę w Betclic 2. Lidze po spadku. To sprawiło, że Rekord Bielsko-Biała utrzymał się bez konieczności gry w barażu, a szansę na pozostanie otrzymała 15. w tabeli Wisła Puławy. Tyle tylko, że… ona również nie otrzymała licencji. Sytuacja w tym klubie jest trudna:

– Klub od wielu miesięcy boryka się z problemami organizacyjno-finansowymi, spowodowanymi utratą sponsora strategicznego, co skutkowało opóźnionym startem w rozgrywkach bieżącego sezonu, a następnie również opóźnionym startem w rundzie wiosennej. Pomimo wielu działań i rozmów na różnych płaszczyznach, a nawet składanych klubowi deklaracji, ostatecznie nie udało się zabezpieczyć budżetu w obecnym sezonie, a właściwie niemożliwym stało się zabezpieczenie środków na grę w kolejnych rozgrywkach – czytamy w komunikacie.

Wobec tego schodkowo i w drugim szeregu szansę na grę w barażu otrzymał kolejny spadkowicz – Zagłębie II Lubin. Pary były więc takie, że rezerwy „Miedziowych” zmierzyły się w dwumeczu z Podhalem Nowy Targ, a Olimpia Grudziądz z Błękitnymi Stargard.

Podhale Nowy Targ beniaminkiem Betclic 2. Ligi

Podhale Nowy Targ musiało zagrać dwumecz z Zagłębiem Lubin II. Pierwszy mecz zakończył się wynikiem 3:2 dla „Miedziowych” i to wywalczonym na obiekcie rywala. To stawiało ich w roli faworytów. A jednak zespół Tomasza Kuźmy sprawił niespodziankę! Brylował w rewanżu 17-letni Antoni Burkiewicz, wypożyczony z Rakowa zawodnik z rocznika 2008. Znalazł się on w naszych wyróżnieniach 30. kolejki Betclic 3. Ligi, gdy popisał się bramką i dwiema asystami w spotkaniu z rezerwami Wisły Kraków. W rewanżowym barażu nastolatek ustrzelił dublet.

Jeszcze w 15. minucie po trafieniu Rafała Adamskiego wydawało się, że jest pozamiatane. W tamtej chwili było 4:2 dla Zagłębia II w dwumeczu. Później jednak zaczął błyszczeć wspomniany Burkiewicz, który błyskawicznie odpowiedział golem. Przed przerwą trafił jeszcze Bartosz Kurzeja, a później ponownie Burkiewicz, co dało finalnie wynik 3:1 w rewanżu i 5:4 w dwumeczu. Podhale stworzyło więcej okazji i zdominowało przeciwnika. W nagrodę po raz pierwszy w historii zagra w Betclic 2. Lidze.

Fot. PressFocus