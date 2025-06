OFICJALNIE: Widzew i Zagłębie rozwiązali umowy z niewypałami transferowymi

Widzew Łódź potwierdził niedawno sprowadzenie Mariusza Fornalczyka z Korony Kielce. Ktoś przyszedł, a więc ktoś musi też odejść. Klub poinformował o rozwiązaniu kontraktu z jednym ze skrzydłowych. Podobny komunikat wydało Zagłębie Lubin, które pozbywa się niewypału z zimowego okna transferowego.

Hilary Gong odchodzi z Widzewa

Nigeryjczyk przygodę z europejskim futbolem rozpoczynał w słowackim Trencinie. Po półrocznym okresie aklimatyzacji zaliczył świetny sezon 2017/18, w którym jako 19-latek zagrał w 36 meczach we wszystkich rozgrywkach, notując liczby na poziomie 11 goli i 12 asyst. Świetne statystyki dostrzegli przedstawiciele Vitesse, którzy postanowili go wykupić za dwa miliony euro.

Jego pobyt w Holandii okazał się całkowitą klapą. Przez 3,5 roku rozegrał tam tylko 21 meczów, w których zanotował zaledwie jedną asystę. Zimą 2022 przeniósł się za darmo do Haugesund jako zastępstwo dla… Kristoffera Velde, który trafił wtedy do Lecha Poznań. Od tamtej pory Gong nie potrafił nigdzie na dłużej zagrzać miejsca. W Norwegii występy dla Haugesund przeplatał z grą w ich czwartoligowych rezerwach.

Po tym Nigeryjczyk wrócił do swojego macierzystego GBS Academy, z którego był wypożyczony do armeńskiego Araratu, a następnie za darmo wrócił do Trencina. Tam znów prezentował się nieźle. Strzelił sześć goli i zaliczył cztery asysty w 34 spotkaniach. Po nienajgorszym sezonie postanowił sprowadzić go Widzew. Słowacki klub ponownie zarobił – tym razem 300 tysięcy euro.

Jednak kolejny raz po odejściu z Trencina Gong nie sprostał oczekiwaniom. Zagrał w 19 meczach, ale nie dopisał w nich do swojego nazwiska żadnej liczby. Tak naprawdę został skreślony już w lutym, bowiem jego ostatni występ dla Widzewa to przegrane 0:4 spotkanie z Pogonią Szczecin, które odbyło się 22 lutego i notabene kosztowało posadę trenera Daniela Myśliwca. Od tamtej pory skrzydłowy nie zaliczył ani minuty. Teraz klub poinformował o rozwiązaniu kontraktu za porozumieniem stron.

Alexander Abrahamsson kończy przygodę w Lubinie

Zagłębie Lubin sprowadziło 25-latka zimą z Brommapojkarny. Ekstraklasa szybko zweryfikowała stopera, który zagrał 90 minut w pierwszym meczu rundy z Pogonią Szczecin i połowę przeciwko Puszczy Niepołomice. Został wówczas zmieniony w przerwie i tyle go widzieliśmy. Wkrótce został zesłany do rezerw, które zaliczyły spadek z Betclic 2. Ligi. Zagrał w nich dziewięć razy i popisał się tylko czerwoną kartką, którą obejrzał od razu po zesłaniu do drugiej drużyny. Szwed podpisał umowę do 2027 roku, ale już po pół roku została rozwiązana.

Abrahamsson to wychowanek Djurgardens. Zadebiutował w nim w 2020 roku w Pucharze Szwecji w meczu przeciwko jego późniejszej drużynie – Akropolis, z którą spadł z zaplecza szwedzkiej elity. Następnie trafił do Brommapojkarny, z którą wywalczył awans do Allsvenskan. Na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Szwecji zaliczył 42 występy, w których zanotował jedną asystę. Właśnie stamtąd trafił do Lubina.

fot. PressFocus