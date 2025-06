Legia Warszawa otrzyma spore pieniądze za swojego piłkarza. Ani razu nie zagrał w seniorach

Legia Warszawa zawsze słynęła z bardzo dobrych bramkarzy, choć poprzedni sezon był wyjątkiem od tej reguły. W ostatnim czasie doszło do sprzedaży Macieja Kikolskiego do Widzewa, a teraz po innego z graczy zgłosił się klub, który wygrał swego czasu mistrzostwo Niemiec. Milion euro za 17-latka bez debiutu w pierwszym zespole to całkiem „sympatyczny” pieniądz.

Legia Warszawa sprzedaje kolejnego bramkarza, ale nie za „bezcen”

Legia Warszawa otrzyma wkrótce za Jakuba Zielińskiego milion euro. Biorąc pod uwagę, że dopiero co sprzedała (prawdopodobnego) trzeciego bramkarza w hierarchii czyli Macieja Kikolskiego do Widzewa za jedyne 300 tysięcy euro – to na piłkarzach, którzy mają sporą konkurencję do gry zarobiła 1,3 miliona euro w krótkim czasie. Dodajmy do tego, że w barwach seniorskiej drużyny Legii nie zagrali oni obaj ani razu. W teorii więc to całkiem niezły biznes – w praktyce, jak zwykle to się wkrótce okaże.

Jakub Zieliński ma 17 lat i już teraz mówi się, że ma ogromny potencjał. Do tego stopnia, że Legia w 2023 roku (gdy miał 15 lat) podpisała z nim dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok. Opcja ta automatycznie się aktywowała (według „LegiaNet”), przez co klub sowicie teraz zarobi. Według tej samej strony piłkarz wyruszy na przełomie tygodnia do Niemiec, aby odbyć testy medyczne i podpisać umowę. Legia Warszawa „odda” swojego bramkarza do zespołu U19 popularnych „Wilków”. Będzie on prawdopodobnie z tego tytułu czwartym w hierarchii bramkarzem Wolfsburga.

Jakub Zieliński to golkiper z rocznika 2008. Rozegrał dziewięć spotkań w młodzieżowej reprezentacji U17 – głównie w nieudanych dla nas eliminacjach. Pierwszy etap udało się przejść, ale wiosną było już gorzej (m.in remis z Islandią, porażka z Irlandią). Młody bramkarz grał w obu tych spotkaniach, a w seniorach rozwijał się na poziomie trzecioligowych rezerw. Legia II Warszawa walczyła o awans do Betclic 2. Ligi, ale niespodziewanie uległa w barażu Podhalu Nowy Targ. Zieliński odbił tam jeden strzał, ale to okazało się za mało. Rozegrał 17 meczów, dzieląc skład z Marcelem Mendesem-Dudzińskim.

Legia potem też może na nim zarobić

Mówi się o tym, że Legia Warszawa zapewniła sobie 10% od kolejnego transferu bramkarza. Jakub Zieliński póki co rozegrał 51 spotkań na poziomie 3. Ligi, bo to nie tylko ten sezon w Legii, ale i poprzedni oraz wypożyczenie do Gedanii Gdańsk. Debiut w III lidze zaliczył… w wieku 14 lat, a zgodę na to musieli wyrazić rodzice! Wskoczył tam z konieczności po kontuzji Mateusza Macholi i wypadł tak dobrze, że bronił już do końca. Ma też na koncie kilka występów w Młodzieżowej Lidze UEFA i kilka sesji treningowych z seniorami Legii. W przeszłości był on na testach w Sassuolo.

Nastoletni bramkarz nie będzie z Polaków w Wolfsburgu sam. Innym bramkarzem zespołu z miasta Volkswagena jest Kamil Grabara, a w kadrze mistrza Niemiec 2009 jest też Jakub Kamiński. Niewykluczone, że z początkiem nowego sezonu Kamińskiego zabraknie, ponieważ mówi się o jego przenosinach do FC Koeln, beniaminka Bundesligi.