Ajax nagrodzi młodego Polaka. Zwiąże się wieloletnim kontraktem

Jan Faberski to obecnie jeden z najbardziej obiecujących polskich zawodników. Przed nastolatkiem stoi widmo przebicia się do seniorów słynnego Ajaxu, bowiem do nowego sezonu będzie przygotowywał się z pierwszym zespołem. Wicemistrz Holandii mocno wierzy w młodzieżowego reprezentanta Polski, bowiem zwiąże się z nim wieloletnim kontraktem.

Utalentowany Polak przyszłością Ajaxu?

Jan Faberski na radarze Ajaxu znalazł się już w 2016 roku, gdy ten jeszcze jako junior Legii Warszawa na turnieju Legia Cup U10 rywalizował z młodzieżówką „Godenzonen”. Jego przenosiny do stolicy Holandii doszły do skutku sześć lat później, gdy ten był już zawodnikiem akademii Jagiellonii Białystok i miał nawet okazję trenować z pierwszym zespołem. Sezon 2022/23 16-letni wówczas Faberski spędził w drużynie Ajaxu do lat 17, a kolejną kampanię w zespole U18. Łącznie rozegrał w tym czasie 55 meczów, notując 17 trafień oraz dziewięć asyst.

Po zakończeniu okraszonego dziewięcioma bramkami oraz sześcioma asystami sezonu 2023/24 Ajax przedłużył kontrakt z młodzieżowym reprezentantem Polski aż do 2028 roku. Jednocześnie Faberski awansował do drużyny rezerw, które występują na zapleczu Eredivisie. Na początku sezonu 2024/25 pojawiła się nawet wizja, że świeżo upieczony 18-latek zmierzy się przeciwko klubowi, z którego przeniósł się za granicę. Został on bowiem zgłoszony do IV rundy eliminacji Ligi Europy, w której Ajax mierzył się z mistrzem Polski – Jagiellonią.

Finalnie z „Dumą Podlasia” zagrać mu się nie udało, gdyż nie znalazł się w kadrze na żaden z dwóch meczów fazy play-off eliminacji Ligi Europy. Do kadry meczowej pierwszego zespołu załapał się miesiąc później i miało to zresztą miejsce dwukrotnie na przestrzeni trzech dni. Jak się później okazało, była to jego ostatnia jak dotąd obecność w kadrze meczowej dorosłej drużyny. Zadebiutować w seniorach Ajaxu okazji nie miał, ale niedługo może się to zmienić, gdyż za swoją postawę w sezonie 2024/25 został nagrodzony wyjazdem z pierwszym zespołem na letni obóz przygotowawczy. W minionej kampanii zanotował pięć trafień i cztery asysty w 35 występach dla rezerw.

Zwiąże się wieloletnim kontraktem

Podobnie, jak przed rokiem, wraz z promocją do wyższej drużyny Faberski zostanie nagrodzony nowym kontraktem. Choć jego aktualna umowa obowiązuje jeszcze przez lata, już teraz dojdzie do jej prolongaty. Dziennik „Algemeen Dagblad” poinformował, że wicemistrzowie Holandii przedłużą kontrakt z 19-letnim skrzydłowym do połowy 2030 roku. Tym samym młodzieżowy reprezentant Polski stanie się jedynym zawodnikiem Jong Ajaxu, którego umowa będzie obowiązywała aż do tego czasu.

Okres przygotowawczy do sezonu 2025/26, na którym obecny będzie Faberski, Ajax rozpocznie w niedzielę 29 czerwca. Nazajutrz seniorska drużyna odbędzie pierwszy trening pod wodzą nowego szkoleniowca – Johna Heitingi, a pięć dni później zagra pierwszy sparing. W ośrodku treningowym „Godenzonen” zmierzą się ze szkockim Hibernian. Następnie zespół uda się na dwa obozy – najpierw do holenderskiego miasta Zeist, a później na północ Włoch. Podczas pierwszego zgrupowania Ajax zagra sparingi z duńskim Aarhus oraz greckim PAOK-iem, a podczas pobytu w Italii rozegra dwa mecze w ramach turnieju Como Cup. Jego rywalem będzie Celtic oraz saudyjskie Al-Ahli bądź Como.

Zanim 10 sierpnia Ajax domowym starciem z beniaminkiem – Telstarem w ramach 1. kolejki Eredivisie zainauguruje swoje zmagania w sezonie 2025/26, tydzień wcześniej zagra jeszcze domowy mecz towarzyski, ale na ten moment nie wiadomo jeszcze, kto będzie jego rywalem.

fot. PressFocus