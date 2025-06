Klub Cristiano Ronaldo bez trenera

Cristiano Ronaldo występuje w Al-Nassr. Arabia Saudyjska to jego dom od trzech lat, jednak nadal nie może doczekać się wygranej, czy w domowej lidze, czy to krajowym pucharze. Po raz kolejny za jego kadencji w Al-Nassr zmieni się trener. Ma jednak dokąd wrócić.

Cristiano Ronaldo mimo 40 lat na karku nie zatrzymuje się. Po wygraniu Ligi Narodów, w której to finale zagrał prawie 90 minut z urazem, planuje kontynuować grę dla Al-Nassr, ale nastąpią tam zmiany. Włoski trener Stefano Pioli rozstaje się z klubem za obopólną zgodą. Być może właśnie skończyłby sezon AC Milanie, jednak odszedł rok przed końcem umowy. Plany pokrzyżowała końcówka sezonu 2023/24, gdy zespół wyglądał na wypalony w obecnym kształcie (i to mimo „dowiezienia” wicemistrzostwa). Po 240 meczach w roli trenera Milanu miał objąć Al-Ittihad.

Tak się jednak nie stało. Karim Benzema, według informacji medialnych, miał zawetować kandydaturę Włocha. Wykorzystał to klub Cristiano Ronaldo, Al-Nassr i tym sposobem przez kolejny sezon szkoleniowiec z Parmy popracował na Półwyspie Arabskim. Z różnym skutkiem, bowiem mimo średniej punktowej 2,07 na mecz we wszystkich rozgrywkach, klub po raz kolejny nic nie dołożył do gabloty z trofeami. Po fatalnym jeszcze poprzednim roku tytuł trafił w ręce mocno wzmocnionego Al-Ittihad (Moussa Diaby, Steven Bergwijn, Houssem Auoar).

W Al-Nassr w ostatnim czasie panuje organizacyjny bałagan, a w związku z tym przy ofercie z Fiorentiny Stefano Pioli nie potrzebował się długo zastanawiać. Po roku wspólnej pracy Włoch znów zmieni miejsce swojego działania, bowiem doszło do rozwiązania umowy. Przy okazji w mediach mówi się też o odejściu byłej legendy Realu Madryt i dyrektora w klubie, Fernando Hierro. Cristiano Ronaldo napisał po informacji o końcu pracy Piolego: – Dziękuję za wszystko. Warto dodać, napisał to po włosku.

Arabskie źródła twierdzą, że to klub rozwiązał umowę z trenerem. Szczególnie bolesny jest fakt braku awansu do Ligi Mistrzów po zajęciu 3. miejsca. Saudyjska gazeta „Al-Iqtisadiya” podała, że ​​zakończenie współpracy między Al-Nassr i Włochem szacowane jest na 5 milionów euro, które zapłacili włoskiemu trenerowi w zamian za przyjęcie jego kontraktu za obopólną zgodą. Jak podsumowuje arabskie „Goal”: – Pioli zapewnił sobie dochód netto przekraczający ten, który mógłby zarobić, gdyby kontynuował współpracę z Al-Nassr, a ponadto podpisał długoterminowy, trzyletni kontrakt, który zapewnił mu stabilność.

Mówi się, że za Piolego do klubu wstąpić ma trener ligowego hegemona ostatnich sezonów – Jorge Jesus. Portugalczyk niedawno był też kandydatem do objęcia reprezentacji Brazylii, ale tam trafił Carlo Ancelotti. Cristiano Ronaldo więc będzie po raz kolejny w ostatnim czasie współpracować z rodakiem. Przed Piolim bowiem za zespół z Rijadu odpowiadał Luis Castro.

Stefano Pioli zostanie więc nowym trenerem Fiorentiny, szóstej drużyny Serie A. Zastąpi on Raffaele Palladino, który podał się do dymisji. Miał on dość pracy z Daniele Prade – dyrektorem sportowym. Mistrz Włoch 2022 musi jednak odczekać kilka dni. Według informacji portalu „Calcio e Finanza” – minimum do 3 lipca musi przebywać na terenie Królestwa Arabii Saudyjskiej. Wszystko to z uwagi na względy dotyczące ulg podatkowych.

Musi on bowiem w 2025 przebywać przez 183 dni w roku podatkowym, aby być określony jako rezydent kraju. To, jako pracownikowi na terenie państwa saudyjskiego, pomoże mu uniknąć opłaty podatku dochodowego. Były już trener drużyny Cristiano Ronaldo musiałby w innym wypadku zapłacić 3 miliony euro, czyli połowę pensji otrzymanej za półrocze.

