Freiburg nagrodził legendę nowym kontraktem

SC Freiburg to klub o niemałej historii i równie bogatej tradycji, na co też składają się liczne legendy. Do ich grona bezsprzecznie można zaliczyć Vincenzo Grifo, który do tej pory rozegrał w koszulce tego klubu 307 spotkań, co jest pod względem liczby występów czwartym wynikiem w klasyfikacji wszechczasów SCF. Mimo wygasającej w czerwcu br. umowy Grifo nie powiedział ostatniego słowa i w następnych sezonach nadal będzie reprezentował barwy fryburczyków.

Freiburg z nową umową dla legendy

SC Freiburg ogłosił oficjalnie przedłużenie kontraktu z jednym ze swoich największych symboli ostatnich lat – Vincenzo Grifo. 32-letni pomocnik, który przez ostatnie lata stał się ikoną klubu z Badenii-Wirtembergii, pozostanie na dłużej na Europa-Park Stadion, kontynuując swoją imponującą historię w czerwono-czarnych barwach. Zgodnie ze swoją tradycją klub nie poinformował, jak długo będzie obowiązywać nowa umowa.

Grifo po raz pierwszy trafił do SC Freiburg w 2015 roku z TSG Hoffenheim. Już w swoim debiutanckim sezonie przyczynił się do sukcesu drużyny, zostając mistrzem 2. Bundesligi i pomagając SCF w powrocie do najwyższej klasy rozgrywkowej już po roku. Jego ofensywna kreatywność, precyzyjne dośrodkowania oraz umiejętności w stałych fragmentach gry szybko uczyniły go jednym z kluczowych zawodników zespołu Christiana Streicha.

Latem 2017 roku Grifo przeniósł się do Borussii Moenchengladbach, a rok później wrócił do Hoffenheim. Jednak jego przygoda poza Badenią-Wirtembergią nie trwała długo. Już w styczniu 2019 roku powrócił do Freiburga na zasadzie wypożyczenia, a od lata 2019 roku ponownie został pełnoprawnym zawodnikiem tego klubu. Od tego momentu jego rola w drużynie tylko rosła, a on sam z sezonu na sezon potwierdzał swoją wartość.

Legenda Freiburga

W marcu 2025 roku Vincenzo Grifo wszedł do pierwszej piątki piłkarzy z największą liczbą występów w historii Freiburga, co tylko podkreśla jego znaczenie dla klubu. Do tej pory zanotował imponujące 307 meczów, strzelił 94 gole i zaliczył 88 asyst. To statystyki, które stawiają go w jednym rzędzie z największymi legendami klubu. Zarówno kibice, jak i władze Freiburga nie kryją zadowolenia z faktu, że Włoch zostaje na dłużej. W świecie, w którym piłkarze często zmieniają barwy, jego przywiązanie do klubu z Badenii-Wirtembergii i długofalowa lojalność budzą szacunek i podziw.

Kiedy przybyłem tutaj w 2015 roku, nic z tego nie było do przewidzenia. Teraz to mój dom, zostawiłem serce we Fryburgu, rozegrałem 307 meczów dla SC. Radzę sobie tutaj bardzo, bardzo dobrze, zarówno sportowo, jak i prywatnie. Chcę kontynuować tę ścieżkę, grać w jak największej liczbie meczów, pomagać młodym i rozwijać się osobiście.

Choć Grifo ma już 32 lata, nadal pozostaje ważną częścią zespołu – nie tylko jako zawodnik, ale także jako lider i mentor dla młodszych piłkarzy. Przedłużenie kontraktu to nie tylko decyzja sportowa, ale także symboliczna – pokazuje, że Freiburg chce budować swoją przyszłość, nie zapominając o tych, którzy zapisali się złotymi zgłoskami w jego historii. Dla fanów Freiburga to doskonała wiadomość – ich ulubieniec i żywa legenda wciąż będzie dostarczać emocji i pięknych momentów na boisku.

