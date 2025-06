Pogoń Szczecin blisko kolejnego wzmocnienia. Ma zostać nową gwiazdą Ekstraklasy!

Pogoń Szczecin ostatnio mocno podpaliła Polskę dyskusją o nazwisku swojego nowego środkowego obrońcy (Marian Huja). Klub chce iść za ciosem i pozyskać kolejnego interesującego zawodnika. Tym razem skrzydłowego, który zanotował wyjątkowo udany sezon na wypożyczeniu w Turcji, jednak jego macierzysty klub nie wiąże z nim przyszłości. Ma być on nie jedynym graczem na tą pozycję, będącym o krok od przenosin do drużyny Roberta Kolendowicza.

Pogoń Szczecin rozkręca się na rynku transferowym

Alex Haditaghi po dużym zamieszaniu i finalnym przejęciu klubu obiecał kibicom, że wykorzysta potencjał drzemiący w Pogoni i uczyni ją wielką. Po zakończeniu sezonu, który przez drugą z rzędu porażkę w finale Pucharu Polski i brak awansu do europejskich pucharów uznano za rozczarowujący – zaczęły się zmiany kadrowe. Szczecin opuścił choćby Rafał Kurzawa, który został nowym zawodnikiem Bruk-Bet Termaliki Nieciecza. Tych odejść było więcej (m.in Malec, Wędrychowski, Łukasiak), więc żeby zbudować kadrę do rywalizacji w Ekstraklasie – trzeba było zabrać się za wzmocnienia.

Pierwszym z nich okazał się Jose Pozo, który zaliczył bardzo dobre pół roku w spadkowiczu z Ekstraklasy – Śląsku Wrocław. Następnym transferem był środkowy pomocnik z przeszłością w portugalskim Porto – Mor Ndiaye. Niedawno zwiększono rywalizację także na pozycji stopera. Będzie tam występował Marian Huja z rumuńskiego Petrolulu. Kwestią najbliższych dni ma być także oficjalne ogłoszenie podpisania kontraktu przez Musę Juwarę, czyli zdolnego skrzydłowego i być może przyszłego następcę Kamila Grosickiego.

Jak poinformował Piotr Koźmiński z portalu „Goal.pl” Gambijczyk nie będzie jedynym zawodnikiem ściągniętym na tą pozycję. Pogoń ma pozyskać także Paula Mukairu, który ma za sobą kapitalny sezon na zapleczu tureckiej Super Lig. Miał on także oferty pozostania nad Bosforem, przenosin do Arabii Saudyjskiej czy do Izraela. Ten ostatni kierunek odrzucił z naturalnych względów sytuacji międzynarodowej. Nigeryjczyka do przenosin do Polski skłoniła obietnica walki o najwyższe cele i potencjalne europejskie puchary w przyszłości.

Pogoń pozyskuje przyszłą gwiazdę Ekstraklasy?

Według dziennikarza przyszły skrzydłowy Pogoni Szczecin to materiał na gwiazdę całej ligi. Mukairu jako 19-latek opuścił Nigerię i przeniósł się do tureckiego Antalyasporu, z którego za blisko dwa miliony euro wykupiła go FC Kopenhaga. W Danii nigdy większej kariery nie zrobił. Przez lata rozegrał łącznie 25 spotkań, w których nie uzbierał nawet tysiąca minut. Dziś Duńczycy nie wiążą z nim przyszłość.

Przez cały okres w tym klubie zanotował zaledwie tylko jedną asystę i ani razu nie wpisał się na listę strzelców. Największym powodem do dumy Nigeryjczyka mogą być trzy występy w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Dwukrotnie wchodził z ławki rezerwowych w starciach z Manchesterem City oraz kilkanaście minut rozegrał przeciwko Sevilli. Najlepszy okres w karierze Mukairu to właśnie miniony sezon. Zszedł poziom niżej, by wykręcić fantastyczne liczby. Można go śmiało i zdecydowanie nazwać rokiem życia.

Po niezłym roku spędzonym w angielskim Reading na poziomie League One został ponownie wypożyczony – tym razem do tureckiego Bolusporu, występującego na tamtejszym drugim szczeblu rozgrywkowym. Błysnął na tym poziomie, co rok temu Mateusz Lis, który zachował ponad 20 czystych kont. Mukairu wreszcie stał się gwiazdą. W 39 meczach zagrał ponad 3000 minut, strzelił siedem goli, zaliczył aż 12 asyst i wywalczył dwa rzuty karne zamienione na bramki. Nie udało się jednak wywalczyć awansu do Super Lig (Boluspor odpadł w półfinale play-offów).

