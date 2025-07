Runjaic nie obejmie polskiej kadry. Wyjaśniła się przyszłość byłego szkoleniowca Legii

Kosta Runjaic to szkoleniowiec doskonale znany w polskich realiach futbolowych. Prowadził on bowiem łącznie przez kilka lat zarówno Pogoń Szczecin, jak i Legię Warszawa. W drużynie z województwa zachodniopomorskiego dokonał dużego sportowego progresu, wyciągając szczecinian ze strefy spadkowej. Z klubem z Warszawy wygrał dwa trofea, a także awansował do fazy pucharowej Ligi Konferencji. Od roku pracuje we Włoszech i jeszcze trochę tam pozostanie.

Runjaic zostaje we Włoszech. Kulesza musi szukać dalej

Kosta Runjaic od wiosny 2024 roku pozostawał bez pracy po zwolnieniu z Legii. Latem tego samego roku, Gokhan Inler zachwycony warszawską drużyną i jej ofensywnym nastawieniem w Lidze Konferencji, z naciskiem na mecze z Aston Villą – zapragnął mieć go u siebie w Udinese. Były pomocnik Napoli został bowiem dyrektorem sportowym w klubie z północno-wschodnich Włoch i odważnie postawił na Niemca. Była to bardzo dobra decyzja, a warto przypomnieć, że na starcie ligi Udinese utrzymywało się kilka kolejek w czubie tabeli.

Klub z regionu Friuli-Wenecji Julijskiej zdecydował się przedłużyć obowiązującą z trenerem umowę do 2027 roku. Poza Kostą Runjaiciem umowy przedłużyli także dwaj pracownicy jego sztabu – Przemysław Małecki i Alex Trukan. Cała trójka razem pracowała jeszcze w czasach Legii Warszawa. Oznacza to, że Cezary Kulesza musi obejść się smakiem i szukać dalej. W medialnych spekulacjach nazwisko szkoleniowca urodzonego w Wiedniu przewijało się, choć nie tak często jak Jana Urbana czy Marka Papszuna. To co jest pewne to fakt, że działaczowi z Podlasia odpadło zagraniczne nazwisko z wiedzą o polskich realiach.

Nowo wybrany na drugą kadencję prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej daje sobie czas do połowy lipca. Kolejne mecze reprezentacji dopiero we wrześniu. Po czterech kolejkach Polska ma na koncie dwie wygrane i porażkę – oznacza to aktualnie pozycję numer trzy w grupie, za Finlandią i Holandią.

Realia Udinese

Pod koniec sezonu był pewien moment, w którym wydawało się, że Niemiec może polecieć ze stanowiska, z uwagi na słabą serię wyników. Na szczęście dla urodzonego w Wiedniu szkoleniowca, udało mu się przejść suchą stopą przez debiutancki sezon Serie A. Runjaic poradził sobie bardzo dobrze i to mimo nikłej obecności Alexisa Sancheza (którego posądzano o konflikt z trenerem).

Najbardziej pamiętliwym momentem zdecydowanie pozostanie zamieszanie z rzutem karnym w Lecce. Florian Thauvin nie chciał początkowo dać wykonać „jedenastki” Lorenzo Lucce, po czym poddał się i dwumetrowy napastnik postawił na swoim (etatowy wykonawca karnych w Udine to Francuz). Po kilku minutach Lucca został przez Runjaicia zdjęty – czym pokazał mu miejsce w szeregu.

Udinese zajęło finalnie 12. miejsce i było z przodu grupy środka tabeli, bez szans na walkę z drużynami o europejskie puchary (dziewiąta Bologna miała nad dziesiątym Como aż 13 oczek przewagi). Sezon 2025/26 drużyna z Bluenergy Stadium (gospodarz Superpucharu Europy 2025 pomiędzy PSG a Tottenhamem).rozpocznie od 1/32 finału Pucharu Włoch z drugoligowym Carrarese 18 sierpnia u siebie. Rywal Udinese z tego meczu to klub z rodzinnego miasta Gianluigiego Buffona, włoskiej stolicy marmuru.

Fot. PressFocus