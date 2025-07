OFICJALNIE: Jagiellonia z niespodzianką. Do Białegostoku trafił nowy stoper

Jagiellonia Białystok jest jednym z czterech klubów, które będą reprezentować PKO BP Ekstraklasę w eliminacjach do europejskich pucharów. Drużynę znów czeka jednak przebudowa. Odeszło już kilku ważnych zawodników, a w każdej chwili mogą dołączyć do nich następni. Dyrektor sportowy Łukasz Masłowski musi więc łatać dziury. Jagiellonia zaskoczyła kibiców nowym stoperem, bowiem mowa była o zupełnie innym nazwisku.

Machina transferowa ruszyła

Jagiellonia zajęła trzecie miejsce w poprzednim sezonie PKO BP Ekstraklasy i dotarła do ćwierćfinału Ligi Konferencji, w którym odpadła z późniejszym finalistą – Realem Betis. Kilku zawodników po świetnym sezonie trafiło na radary mocniejszych klubów. Są nimi Afimico Pululu czy Sławomir Abramowicz. Klub jest gotowy na ich sprzedaż, o ile pojawią się ciekawe oferty. Z Białymstokiem pożegnało się już dziesięciu piłkarzy, na czele z Mateuszem Skrzypczakiem czy wypożyczonymi Darko Churlinovem, Joao Moutinho i Enzo Ebosse. To ogromne osłabienia.

Dyrektor Łukasz Masłowski zwlekał z „podpisywaniem” nowych zawodników, natomiast trzeba pamiętać, że Jagiellonia najpóźniej ze wszystkich klubów rozpoczęła przygotowania do nowego sezonu. Machina transferowa ruszyła przed obozem przygotowawczym, kiedy do klubu przybyli: Dimitris Rallis, Louka Prip, Dawid Drachal oraz wracający błyskawicznie po roku do klubu i wypożyczony z Bragi Bartłomiej Wdowik.

Nowy stoper Jagiellonii

W związku z odejściem obu podstawowych środkowych obrońców (Skrzypczak i Ebosse), sprowadzenie nowego było jednym z priorytetów na letnie okno transferowe. „Jaga” znalazła go w Hiszpanii. Transfer ten wydarzył się całkowicie z zaskoczenia, bowiem w mediach w kontekście tego nazwiska panowała cisza. Podejrzewano, że może chodzić o aktualnego reprezentanta Japonii – Ayumu Seko.

Nowym zawodnikiem „Pszczółek” został jednak ktoś inny – mianowicie Bernardo Vital, który do tej pory był zawodnikiem drugoligowego Realu Saragossa. Podpisał dwuletnią umowę z opcją przedłużenia o kolejne dwa sezony. Jego silną stroną ma być rozegranie piłki. Plotki medialne mówią o możliwej kwocie odstępnego w wysokości 500 tysięcy euro. To piłkarz z rocznika 2000, wyceniany jest przez portal „Transfermarkt” na 1,2 mln euro. Ma spore doświadczenie z ligi portugalskiej i gry przeciwko potęgom: Sportingowi, Benfice czy FC Porto. Rzadko trafia do siatki nawet po stałych fragmentach – strzelił raptem trzy gole w cztery lata.

– Czuję, że mogę pomóc moimi umiejętnościami i jakością. Mam łatwość w grze z piłką. To jeden z moich silnych punktów. Czuję, że mogę się tutaj jeszcze bardziej rozwijać i dalej rosnąć – mówił w rozmowie z klubowymi mediami.

Portugalczyk jest wychowankiem Estoril. Zadebiutował w nim w sezonie 2020/21 w drugiej lidze portugalskiej. Zagrał wówczas w czterech meczach, a jego klub awansował na najwyższy szczebel rozgrywkowy. W połowie następnych rozgrywek wskoczył do pierwszej jedenastki zespołu występującego w Liga Portugal i zbierał doświadczenie w najwyższej lidze. W 2024 roku przeniósł się do Realu Saragossa. Tam również był podstawowym zawodnikiem – zagrał w 35 meczach. Swego czasu był powoływany przez Rui Jorge’a do reprezentacji Portugalii U-21, w której rozegrał trzy spotkania.

