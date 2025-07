Como nie zatrzymuje się! Włosi zagrali na nosie RB Lipsk

Como nie zamierza biernie przyglądać się konkurencji w nadchodzącym sezonie. Włoski klub ma wielkie ambicje i pragnie w przyszłości bić się o trofea z innymi drużynami włoskiej Serie A. Dlatego też Włosi nieustannie pracują nad wzmocnieniem swojej kadry. Wkrótce ich szeregi powinien wzmocnić piłkarz, który niegdyś występował w Bayernie Monachium!

Como wygrało batalię z RB Lipsk

Rozpoczęty 1 lipca sezon 2025/26 przynosi kolejne znaczące ruchy transferowe na europejskim rynku. Jednym z głośniejszych jest decyzja Nicolasa Kuehna, który – mimo zaawansowanych rozmów z RB Lipsk – zdecydował się na transfer do włoskiego Como 1907. Drużyna prowadzona przez Cesca Fabregasa wygrała wyścig o niemieckiego skrzydłowego, który ostatnio zachwycał formą w szkockim Celtiku i dokonała kolejnego wzmocnienia w ostatnim czasie.

Choć Kuehn od wielu tygodni był wymieniany jako potencjalne wzmocnienie Lipska, finalnie to klub z Serie A złożył konkretniejszą i bardziej przekonującą propozycję. Jak informowali Fabrizio Romano i Florian Plettenberg, Como zapłaci Celtikowi 20 milionów euro. Transfer jest już praktycznie przesądzony – Niemiec w najbliższych dniach ma przejść testy medyczne, a następnie podpisać wieloletni kontrakt z włoskim klubem.

Dla 25-letniego Kuehna będzie to powrót do bardziej prestiżowej ligi po okresie stabilizacji i rozwoju w Szkocji. W barwach Celtiku zaliczył przełomowy sezon 2024/25, zdobywając 13 bramek i notując 9 asyst w 32 meczach Scottish Premiership. Jego ofensywna kreatywność, umiejętność gry jeden na jeden oraz solidna skuteczność w finalizacji akcji sprawiły, że wzbudził zainteresowanie wielu klubów z lig TOP 5.

Wizja i projekt Como przekonały Nicolasa

RB Lipsk długo pozostawał faworytem do sprowadzenia piłkarza, który swoim dubletem skarcił „Byki” w ostatniej edycji Ligi Mistrzów. Klub ze wschodnich Niemiec szukał wsparcia na skrzydłach po odejściu kilku zawodników ofensywnych i widział w byłym graczu Bayernu Monachium piłkarza wpisującego się w swoją filozofię młodych, dynamicznych graczy. Jednak ostatecznie Lipsk musiał uznać wyższość Como, które przekonało Kuehna wizją rozwoju, regularnej gry oraz osobą trenera – Cesca Fabregasa.

Fabregas, były reprezentant Hiszpanii i legenda Arsenalu oraz Barcelony, od momentu objęcia posady szkoleniowca Como sukcesywnie buduje ambitny projekt, mający na celu nie tylko utrzymanie zespołu w Serie A, ale również włączenie się w walkę o miejsca premiowane europejskimi pucharami. Transfer Kuehna to jasny sygnał, że Włosi nie zamierzają pełnić roli ligowego statysty.

Dla Nicolasa wybór Como to również okazja do powrotu na szersze europejskie salony. Po wcześniejszych etapach kariery w młodzieżowych drużynach RB Lipsk, Ajaksie i Bayernie, a także okresie dojrzewania w Celtiku, teraz ma szansę pokazać się na tle jednej z najbardziej wymagających lig świata. W Como będzie prawdopodobnie podstawowym skrzydłowym, a jego rola w ofensywie może być kluczowa dla stylu gry zespołu Fabregasa.

Zawodnik, którego kontrakt z Celtikiem obowiązywał aż do 2029 roku, zdecydował się na zmianę środowiska już teraz, by nie zmarnować najlepszego okresu swojej kariery. Jak pokazał sezon 2024/25 – Nicolas Kuehn to piłkarz gotowy na większe wyzwania. Czy Serie A okaże się dla niego właściwym kierunkiem? Pierwsze odpowiedzi poznamy już w sierpniu, gdy ruszy nowy sezon ligi włoskiej.

Dotychczasowa kariera Nicolasa Kuehna

Nicolas Kuehn to zawodnik, który swoją karierę budował krok po kroku, przechodząc przez renomowane akademie i zbierając doświadczenie w różnych ligach europejskich. Urodzony w 1999 roku skrzydłowy stawiał pierwsze poważne kroki w młodzieżowych zespołach RB Lipsk, a następnie trafił do Ajaksu, gdzie rozwijał się w słynnej akademii De Toekomst. W 2020 roku przeniósł się do Bayernu Monachium, występując głównie w drużynie III-ligowych rezerw, gdzie zanotował sześć bramek i trzy asysty w 37 meczach.

Prawdziwy przełom nastąpił po transferze do Celtiku w 2023 roku. Już w pierwszym sezonie pokazał się z bardzo dobrej strony, ale to rozgrywki 2024/25 okazały się jego najbardziej imponującymi w dotychczasowej karierze. W 32 spotkaniach Scottish Premiership zdobył 13 bramek i zanotował 9 asyst, stając się jednym z liderów ofensywy zespołu i ważnym ogniwem w walce o tytuł. Jego wszechstronność, szybkość i umiejętność gry na obu skrzydłach sprawiły, że stał się obiektem zainteresowania klubów z topowych lig, w tym Bundesligi i Serie A.

fot. PressFocus