Krzysztof Piątek ma nowego kolegę w zespole. To mistrz Europy

Krzysztof Piątek grał już w kilku ciekawych klubach. Od niedawna wiadomo też, że będzie występował na Półwyspie Arabskim, bowiem trafił do ligi katarskiej. W drużynie Al-Duhail jest już była gwiazda ligi włoskiej Luis Alberto, trafił tam też Benjamin Bourigeaud znany z Ligue 1. Piątek oraz jego nowi koledzy wkrótce będą mieli nowego kompana na treningach. To piłkarz w swoim czasie należący do absolutnego topu na swojej pozycji.

Piątek ma nowego kolegę w zespole

Marco Verratti niedawno zapewnił sobie mniejszościowy, ale całkiem spory pakiet akcji w Pescarze (40-45% według doniesień medialnych). To właśnie grając tam zauważyło go PSG. Niedawno beniaminek Serie B, wrzucając zdjęcie z sezonu 2011-12 zasugerował ewentualny powrót piłkarza do klubu. Wtedy to on, Lorenzo Insigne oraz Ciro Immobile tworzyli zabójczy w realiach drugoligowych tercet, który zagwarantował awans do Serie A. Niestety, kibice muszą póki co zadowolić się jego udziałami w klubie, bowiem znalazł on sobie nową drużynę.

Verratti bowiem zamienił Al-Arabi na Al-Duhail. Do niedawna trenerem tego klubu był Christophe Galtier. Po opuszczeniu PSG próbował on swoich sił na Półwyspie Arabskim i spędził kilkanaście miesięcy w Al-Duhail. Nowy klub w jakim gra Piątek pożegnał się jednak z nim przedwcześnie po fiasku z brakiem wygranej w lidze i krajowym pucharze (drugie miejsce i finał).

Galtier w Katarze wygrał raptem Puchar Ligi Katarskiej, co klub uznał za pewną porażkę. W ostatnich dniach Francuz podpisał umowę z… klubem innego Polaka, Marcina Bułki. W Neom SC spotka on także Alexandre’a Lacazette’a i Saida Benrahmę. Galtier kontynuuje więc karierę na Półwyspie Arabskim, tak jak Verratti. Ten latem 2023 roku za 45 milionów euro (miał trzy lata umowy w PSG) dołączył do Al-Arabi, więc będzie to dla niego trzeci sezon w lidze katarskiej.

Tam liga trwa bardzo krótko – to raptem 22 kolejki od sierpnia do połowy kwietnia. Verratti w sezonie 2024/25 strzelił cztery gole i miał cztery asysty w Al-Duhail. Oprócz tego w Katarze gra się jeszcze w Pucharze Emira (dla ekip pierwszego i drugiego poziomu) oraz Qatari Sports Cup tylko dla drużyn z najlepszej ligi. Mamy tam fazę grupową, a później fazę pucharową.

Budowanie katarskiego super teamu?

Nowa drużyna Polaka oraz Verrattiego to świeżo upieczony wicemistrz Kataru. Nowy piłkarz klubu, w którym gra Krzysztof Piątek to mistrz Europy z 2021 roku. W PSG grał 11 lat, był jednym z pierwszych zakupów funduszu Qatar Sports Investment. Wtedy to poza Verrattim, Paryż jako nowe miejsce pracy mieli na co dzień Ezequiel Lavezzi, Thiago Silva, a także Zlatan Ibrahimović. Rozegrał dla paryżan 416 spotkań i wygrał 30 trofeów na krajowym podwórku. To z tego klubu jest zdecydowanie najbardziej znany.

