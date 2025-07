GKS Katowice blisko sprowadzenia napastnika. Ostatni sezon spędził w ligowym rywalu

GKS Katowice po udanym sezonie jako beniaminek PKO BP Ekstraklasy z pewnością cchde utrzymać swój poziom w kolejnych rozgrywkach. Choć z klubu odeszło kilku ważnych zawodników, jego władze obrały kurs, by w ich miejsce ściągać piłkarzy młodszych, głodnych gry. Najstarszy zawodnik sprowadzony do Katowic w tym okienku ma bowiem 24 lata. Teraz, jak informował Szymon Janczyk z „Weszło”, tym razem „GieKSa” jest bliska transferu młodego napastnika.

Z „GieKSy” da się wybić

Sezon 2024/25 był dla GKS-u Katowice pierwszym na poziomie Ekstraklasy od 20 lat. Zespół Rafała Góraka zaprezentował się z bardzo dobrej strony – zajął ósme miejsce w tabeli, z 49 punktami na koncie. W jego trakcie kilku piłkarzy „GieKSy” wyróżniało się swoją postawą.

Dzięki dobrej formie pomocnicy Mateusz Kowalski i Oskar Repka otrzymali od Michała Probierza powołania do reprezentacji Polski. Z kolei napastnik Sebastian Bergier był drugim najlepszym polskim strzelcem Ekstraklasy. Ostatniej dwójki nie ma już jednak w klubie ze stolicy województwa śląskiego. Repka trafił do Rakowa Częstochowa, natomiast Bergier do Widzewa Łódź. Obaj strzelają już nawet gole dla swoich nowych drużyn podczas obozów przygotowawczych.

Na Nową Bukową zawitała młodzież

Pod koniec marca br. klub przeniósł się na nowy stadion, a w pierwszym spotkaniu na Arenie Katowice GKS podejmował Górnik Zabrze. Gospodarze wygrali 2:1 po pięknym golu wypożyczonego Filipa Szymczaka w 11. minucie doliczonego czasu gry. Napastnik wrócił już jednak do Lecha Poznań. Jego następcą ma zostać piłkarz, który wspomniany mecz przesiedział na ławce. Jak poinformował Szymon Janczyk z portalu „Weszło”, blisko dołączenia do „Hanysów” jest Aleksander Buksa.

Brat reprezentanta Polski, Adama Buksy, w Zabrzu spędził ostatni sezon. Był to dla niego powrót do Polski po trzyletnich zagranicznych wojażach. Młodszy z braci Buksów jest wychowankiem Wisły Kraków, z której w nienajlepszych relacjach w 2021 roku przenosił się do Genoi. We Włoszech nie przebił się jednak do pierwszego składu. Zadebiutował co prawda w Serie A, natomiast był trzykrotnie wypożyczany. Grał w belgijskim OH Leuven, drugim zespole Standardu Liege czy austriackim WSG Tirol.

Przed sezonem 2024/25 wrócił do Polski, wiążąc się trzyletnią umową z Górnikiem Zabrze. Tam zagrał 26 razy, ale zdobył tylko jedną bramkę – w wygranym 1:0 meczu ze Śląskiem Wrocław, po którym zresztą pracę stracił Jacek Magiera. Po zakończeniu sezonu trenerem zabrzan został Michal Gasparik, który nie zabrał 22-latka na obóz przygotowawczy. Był to jasny sygnał, że 22-latek może sobie szukać nowego klubu.

Wszystko wskazuje, że zostanie nim GKS Katowice. Ósma drużyna poprzedniego sezonu PKO BP Ekstraklasy obrała ciekawą drogę, jeśli chodzi o wzmocnienia. Do klubu trafiają młodzi zawodnicy. Najstarszym nowym nabytkiem jest były zawodnik Śląska Wrocław – Aleksander Paluszek, który ma 24 lata. Oprócz niego „GieKSa” sprowadziła do tej pory Kacpra Łukasiaka (21 lat), Marcela Wędrychowskiego (23 lata), Macieja Rosołka (23 lata) oraz wykupiła z Brondby 21-letniego Mateusza Kowalczyka za rekordowe w swojej historii milion euro.