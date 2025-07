Hit transferowy wewnątrz Betclic 1. Ligi. To on zastąpi Al Hamlawiego w Śląsku

Śląsk Wrocław szybko załata dziurę po Assadzie Al Hamlawim, który w burzliwych okolicznościach już po jednej rundzie odszedł. Do drużyny Ante Simundży dołączy zawodnik, który w sezonie 2024/25 był jednym z najlepszych strzelców na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Znów występować będzie w duecie z piłkarzem, z którym w minionych rozgrywkach zdobyli łącznie niemal 30 bramek.

Hit transferowy wewnątrz Betclic 1. Ligi

W dość burzliwych okolicznościach Śląsk Wrocław rozstał się z Assadem Al Hamlawim, który mimo rozegrania dla WKS-u zaledwie jednej rundy został najlepszym strzelcem sezonu. Pod koniec czerwca samowolnie opuścił on zgrupowanie drużyny, co odebrano jako próbę wymuszenia transferu. Władz klubu nie przekonały wyjaśnienia Al Hamlawiego i za to zachowanie Palestyńczykowi wlepiono karę 200 tysięcy złotych. Całą „dramę” zakończył transfer definitywny 24-latka do rumuńskiej Universitatei Craiova. Trzeci klub ostatniego sezonu miejscowej ekstraklasy zapłacił za tego zawodnika 950 tysięcy euro.

Dziura po Al Hamlawim szybko zostanie załatana, bowiem już w dniu zakomunikowania przez Śląsk rozstania z wychowankiem szwedzkiego Ängelholms pojawiły się doniesienia, że jego następcą będzie Przemysław Banaszak. Szymon Janczyk z portalu „Weszło” informował, że miała już zostać aktywowana zawarta w umowie piłkarza klauzula odstępnego, która wedle informacji Kamila Bętkowskiego wynosiła około 250 tysięcy złotych. Wydaje się więc to ceną promocyjną, jak na zawodnika, który dopiero co rozegrał sezon życia.

Bramkostrzelny duet znów razem

Ostatni sezon był bowiem pierwszym w jego karierze, w którym zdobył dwucyfrową liczbę bramek na szczeblu centralnym. W 33 występach strzelił 15 goli, co dało mu czwarte miejsce w klasyfikacji strzelców Betclic 1. Ligi, a trzecie wśród zawodników z Polski. Co prawda już sezon 2017/18 w barwach Chełmianki Chełm zakończył z dwucyfrową liczbą bramek na koncie, jednak miało to miejsce na poziomie III ligi.

Choć ćwierć miliona złotych nie wydaje się wygórowaną kwotą za takiego zawodnika, będący w trudnej – mówiąc eufemistycznie – sytuacji finansowej Górnik Łęczna może się cieszyć, że zarobi na Banaszaku cokolwiek. Wraz z końcem czerwca wygasł bowiem kontrakt drugiego najlepszego strzelca „Zielono-Czarnych” w sezonie 2024/25 – Damiana Warchoła, w związku z czym do nowego klubu przeniósł się on za darmo. Autor 14 goli w minionych rozgrywkach Betclic 1. Ligi został zresztą zawodnikiem Śląska, więc… znów występować będzie w duecie z Banaszakiem.

Obaj łącznie odpowiadali za 29 z 50 goli Górnika Łęczna w ostatnim sezonie Betclic 1. Ligi, a bezpośrednio dzięki nim drużyna Pavola Stano zdobyła aż 19 punktów więcej. Gdyby nie te trafienia, „Duma Lubelszczyzny” uplasowałaby się nie na dziewiątym, a dopiero 14. miejscu z dorobkiem 31 punktów, choć w minionych rozgrywkach to i tak wystarczyłoby do utrzymania się na zapleczu PKO BP Ekstraklasy.

Pierwszą okazję do wystąpienia przeciwko byłym kolegom z zespołu – już prowadzonym przez Macieja Stolarczyka – Banaszak oraz Warchoł mieć będą w ostatni weekend października, kiedy to Śląsk zagra we Wrocławiu z Górnikiem w ramach 14. kolejki Betclic 1. Ligi. Pierwszy wyjazd do Łęcznej w nowych barwach czekać ich będzie zaś w pierwszy weekend maja. Z kolei debiut najpewniej zaliczą w piątek 18 lipca o godzinie 18:00, kiedy to WKS domowym meczem z beniaminkiem, Wieczystą Kraków, otworzy sezon 2025/26 Betclic 1. Ligi. Zakłady bukmacherskie widzą w Śląsku faworyta.

fot. PressFocus