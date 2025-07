Fortuna Duesseldorf z wielką inicjatywą! Kibice znów będą zachwyceni

Fortuna Duesseldorf to klub z wielką historią i tradycją w Niemczech. Choć obecnie występuje na poziomie 2. Bundesligi, to w przeszłości miała okazję świętować kilka wielkich sukcesów, jak chociażby mistrzostwo Niemiec jeszcze na długo przed powstaniem ligi (1933 rok). Dla klubu z Nadrenii Północnej-Westfalii fani zawsze byli na pierwszym miejscu, stąd wróciła wielka inicjatywa. Będą bardzo zadowoleni!

Fortuna Duesseldorf stawia kibiców wyżej niż zarobki

W czasach, gdy ceny biletów na mecze piłkarskie nieustannie rosną, a dostęp do stadionów bywa dla wielu fanów coraz trudniejszy, Fortuna Duesseldorf po raz kolejny pokazuje, że piłka nożna może być bliska ludziom. Klub z 2. Bundesligi ogłosił, że w sezonie 2025/26 aż pięć domowych spotkań na Merkur Spiel-Arena będzie dostępnych całkowicie bezpłatnie dla kibiców. To już trzeci rok z rzędu, gdy realizowana jest ta oryginalna inicjatywa pod hasłem „Fortuna für alle” – „Fortuna dla wszystkich”.

W ramach ogłoszonego kalendarza meczów bez opłat wstępnych znalazły się:

Karlsruher SC (4. kolejka)

1. FC Magdeburg (13. kolejka)

SpVgg Greuther Fürth (17. kolejka)

SC Paderborn (20. kolejka)

Holstein Kiel (29. kolejka)

Istnieje cień szansy dla fanów z Polski, że będzie to również okazja, aby ujrzeć między słupkami polskiego bramkarza, bowiem Marcel Lotka został zawodnikiem Fortuny, lecz jego pozycja w zespole to zdecydowanie numer dwa. Florian Kastenmeier, kapitan drużyny i wieloletnia ostoja między słupkami, niepodzielnie rządzi w bramce zespołu z Duesseldorfu. Lotka musiałby liczyć na splot korzystnych okoliczności, tak jak miało to miejsce w Hoffenheim. Polacy nie zobaczą za to Dawida Kownackiego, który zaliczył świetne wypożyczenie z Werderu do Fortuny – z 13 bramkami w 2. Bundeslidze.

Każdy z tych pięciu wyżej wymienionych meczów odbędzie się na nowoczesnym stadionie Merkur Spiel-Arena, który może pomieścić aż 54 600 widzów. Zainteresowanie darmowymi wejściówkami już w poprzednich sezonach przerosło najśmielsze oczekiwania – na siedem spotkań z bezpłatnym wstępem Fortuna otrzymała aż 700 tysięcy zgłoszeń o bilety w ostatnich dwóch sezonach.

Pomysł zrodził się z przekonania, że piłka nożna powinna być dostępna dla każdego – niezależnie od statusu materialnego czy społecznego. Fortuna nie tylko dąży do sukcesów sportowych, ale stara się również budować mosty między klubem a społecznością, zacieśniając więzi z lokalnymi fanami i tworząc inkluzyjną atmosferę wokół swojej marki, mimo że będzie to dla klubu szósty sezon z rzędu na zapleczu.

Klub wzorem w Niemczech

Proces zdobywania biletów odbywa się w sposób przejrzysty – fani mogą ubiegać się o wejściówki w wyznaczonych oknach czasowych, a następnie są one losowane wśród wszystkich zainteresowanych. Takie rozwiązanie daje każdemu równą szansę na uczestnictwo w wydarzeniu i tworzy poczucie wspólnoty.

Inicjatywa „Fortuna für alle” nie tylko przyciąga na trybuny tłumy, ale też zyskała uznanie w całych Niemczech jako wzór innowacyjnego i społecznie odpowiedzialnego zarządzania klubem sportowym. Fortuna pokazuje, że można łączyć profesjonalizm z otwartością na potrzeby zwykłych kibiców – ludzi, dla których weekendowy mecz jest często czymś więcej niż tylko sportową rozrywką.

W obliczu rosnącej komercjalizacji futbolu, Fortuna podąża w przeciwnym kierunku – z sercem i z myślą o kibicach. To nie tylko szansa na zapełnienie stadionu, ale przede wszystkim na wzmocnienie tożsamości klubu jako instytucji, która rozumie, że prawdziwa siła tkwi we wspólnocie. Dzięki takim działaniom Fortuna nie tylko walczy o awans sportowy, lecz również buduje trwałe fundamenty pod przyszłość klubu w oparciu o zaufanie, bliskość i autentyczność. W sezonie 2025/26, pięć bezpłatnych meczów to kolejny krok ku temu, by piłka nożna była naprawdę – dla wszystkich.

Fot. PressFocus