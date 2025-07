Premier League: Zdobywca „złotej rękawicy” nagrodzony nowym kontraktem

W poprzednim sezonie Premier League nikt nie zachował od niego więcej czystych kont. Do tego pod względem liczby rozegranych minut nie miał sobie równych, bowiem nie opuścił również ani jednego ligowego meczu. Za swoją świetną postawę, która pomogła wrócić klubowi na europejskie salony po 30 latach, został nagrodzony nowym kontraktem.

Zdobywca „złotej rękawicy” Premier League

Wraz z przyjściem do Nottingham Forest Matza Selsa między słupkami zespołu z City Ground wreszcie zapanował spokój. Doświadczony Belg sprowadzony został na początku 2024 roku z francuskiego Strasbourga. Dla wychowanka Lierse był to powrót do Anglii po 6,5 roku, bowiem w sezonie 2016/17 występował w Newcastle, które tamtą kampanię spędziło w Championship. „Zapanował spokój”, gdyż odkąd Forest w 2022 roku wróciło do Premier League, przed sprowadzeniem Selsa zagrało 73 mecze i skorzystało w tym czasie z aż pięciu bramkarzy.

Odkąd Sels przeniósł się na City Ground Nottingham rozegrało 60 meczów, a belgijski golkiper wystąpił w aż 58 z nich. Jednocześnie zaliczył 54 z rzędu występy w Premier League, a ostatni ligowy mecz z kimś innym w bramce Forest zagrało dwa dni przed zakontraktowaniem Belga Pod względem liczby rozegranych w poprzednim sezonie minut w zespole dowodzonym przez Nuno Espirito Santo nie miał sobie równych – na boisku spędził ponad 3800 minut, z czego 3420 w Premier League. Obok niego w minionych rozgrywkach Premier League maksymalną możliwą liczbę minut rozegrało jeszcze tylko pięciu graczy, z czego tylko jeden z pola.

Komplet minut w poprzednim sezonie zaliczył również m.in. David Raya z Arsenalu, który zresztą nie tylko w tej statystyce równa się z bramkarzem Nottingham. Zarówno Sels, jak i Raya zachowali po 13 czystych kont, dzięki czemu w – nomen omen – ręce obu trafiła nagroda „złotej rękawicy”. Hiszpan nie mógł jednak równać się pod względem „powstrzymanych goli”. W całym sezonie uchronił on Arsenal przed utratą dwóch bramek, podczas gdy Sels przed utratą pięciu. Niejednokrotne znakomite parady 33-latka i skuteczność interwencji na poziomie 73% miały niebagatelny wpływ na powrót Forest na arenę międzynarodową po trzech dekadach przerwy.

Nagrodzony nowym kontraktem

Nottingham zakończyło bowiem sezon Premier League na siódmym miejscu, co pierwotnie oznaczało start w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Jednak z Ligi Europy wykluczone zostało Crystal Palace, a powodem jest John Textor, który posiada udziały w innym uczestniku tych rozgrywek – Lyonie, co według przepisów UEFA jest zabronione. Prawo startu w Lidze Europy przysługuje Lyonowi ze względu na zajęcie wyższego miejsca w swojej lidze, choć to Crystal Palace zakończyło poprzedni sezon z trofeum – Pucharem Anglii. Na ten moment miejsce Crystal Palace w Lidze Europy przejęło Nottingham, choć „Orły” złożyły odwołanie do Sportowego Sądu Arbitrażowego w Lozannie.

Niemniej, Forest po 30 latach wraca do europejskich pucharów, a duża w tym zasługa Selsa. W związku z tym Belg został nagrodzony nową umową, choć zaznaczmy, że nie została ona przedłużona. Obecny kontrakt dalej będzie obowiązywał do czerwca 2027 roku, ale skoro golkiper zdecydował się na jego podpisanie to wnioskować można, że będzie on dla niego znacznie korzystniejszy.

To kolejne w trakcie przerwy międzysezonowej przedłużenie przez Nottingham kontraktu z kluczową postacią. Najpierw obowiązującą do czerwca 2026 roku umowę o dwa lata przedłużył trener Nuno Espirito Santo, a następnie kontrakt aż do końca sezonu 2027/28 podpisał Ola Aina. Z kolei w środku poprzedniego sezonu wygasającą po jego zakończeniu umowę do czerwca 2027 roku przedłużył Chris Wood.

fot. PressFocus