OFICJALNIE: Spadkowicz z Ekstraklasy dołączył do Miedzi

Miedź Legnica, jak w każdym sezonie spędzonym na zapleczu PKO BP Ekstraklasy, celuje w powrót do elity. W ostatnich kilku latach ta sztuka im się nie udała, natomiast kibice „Miedzianki” znów liczą na awans. Ma im w tym pomóc zawodnik, który ostatnie kilka sezonów spędził właśnie na boiskach Ekstraklasy, a w poprzednich rozgrywkach z niej spadł.

Przegrane baraże

Ostatni raz Miedź Legnica występowała w PKO BP Ekstraklasie w sezonie 2022/23. Drużyna prowadzona najpierw przez Wojciecha Łobodzińskiego, a następnie Grzegorza Mokrego zakończyła sezon na ostatnim miejscu, mając na koncie zaledwie 23 punkty i spadła na jej zaplecze. Tam zajęli kolejno ósme i piąte miejsce. Piąta lokata w ostatnim sezonie dała drużynie prowadzonej znów przez trenera Łobodzińskiego udział w barażach. W półfinale pokonała Wisłę Kraków 1:0, natomiast w finale musiała uznać wyższość Wisły Płock, z którą przegrała 0:2.

Miedź rozpoczęła już kolejny sezon w Betclic 1. Lidze. W pierwszej kolejce ekipa z Legnicy mierzyła się na wyjeździe z GKS-em Tychy. Po szalonym meczu 4:3 wygrali gospodarze. Co ciekawe, zawodnicy obu drużyn strzelanie rozpoczęli dopiero w drugiej połowie. Trzykrotnie na prowadzenie wychodził GKS, natomiast za każdym razem „Miedzianka” doprowadzała do wyrównania. Nie udało im się jednak odpowiedzieć na decydującą bramkę, którą w doliczonym czasie gry zdobył Kacper Wełniak.

Legenda Puszczy wzmacnia ligowego rywala

Podczas letniego okna transferowego do Legnicy trafili już Asier Cordoba, Kamil Kościelny czy Daniel Klich. Najnowszym transferem przychodzącym jest sprowadzony z Puszczy Niepołomice Jakub Serafin. Miedź uruchomiła klauzulę wykupu, która znajdowała się w umowie pomocnika Puszczy. 29-latek podpisał z nowym klubem kontrakt, który będzie obowiązywał do końca czerwca 2028.

Serafin jest wychowankiem Lecha Poznań, w barwach którego zdobył mistrzostwo Polski w sezonie 2014/15. Pojawił się wówczas na boisku w dwóch meczach Ekstraklasy. W kolejnych latach nie zdołał jednak przebić się do pierwszej drużyny i występował na wypożyczeniach w GKS-ie Bełchatów, Bytovii Bytów i norweskim Haugesund. Przed sezonem 2018/19 przeniósł się na zasadzie transferu definitywnego do Cracovii. Tam również miał problemy z grą – przez pierwszy rok rozegrał dla „Pasów” tylko osiem spotkań.

Latem 2019 udał się na wypożyczenie do pierwszoligowej Puszczy Niepołomice, w której świetnie się zadomowił. Po zakończeniu wypożyczenia trafił tam na stałe. Od pierwszego dnia stał się ważnym elementem drużyny trenera Tomasz Tułacza. Rozegrał dla „Żubrów” 198 meczów, w których strzelił pięć goli i zaliczył 13 asyst. Przed rozpoczęciem rozgrywek 2021/22 został kapitanem zespołu. W drugim sezonie w tej roli poprowadził go do awansu do PKO BP Ekstraklasy. Poprzedni sezon był drugim i ostatnim Puszczy w elicie. Zespół prowadzony przez Tomasza Tułacza zajął ostatnie miejsce w tabeli i wrócił do Betclic 1. Ligi. Teraz jego dotychczasowy kapitan zrobi wszystko, by znów awansować, jednak tym razem w barwach Miedzi.

Fot. PressFocus