Nowy klub Gyokeresa! Transfer do giganta na etapie finalizacji

Saga związana z odejściem Viktora Gyokeresa ze Sportingu CP dobiega końca. Po tygodniach negocjacji portugalski klub zgodził się sprzedaż szwedzkiego goleadora. Jak informuje Fabrizio Romano, napastnik przeniesie się do jednego z angielskich gigantów. Nowi kibice na jego pierwsze bramki czekają z niecierpliwością.

Kosmiczna forma i… strajk

Viktor Gyokeres przeniósł się do Sportingu CP latem 2023 z Coventry City za 24 mln euro. Od samego początku włodarze lizbońskiego klubu nie żałowali ani jednego euro wydanego na napastnika. Już w pierwszym sezonie strzelił 43 gole i zaliczył 15 asyst w 50 meczach we wszystkich rozgrywkach i został królem strzelców Liga Portugal (29 ligowych trafień). Jeszcze lepiej szło mu w kolejnych rozgrywkach. Zagrał w nich w 52 meczach, w których miał liczby na poziomie 54 GOLI i 13 ASYST! Złożyło się na to aż SZEŚĆ HAT-TRICKÓW.

Po świetnym czasie w Portugalii Gyokeres stwierdził, że pora na nowe wyzwanie i chce spróbować sił mocniejszym klubie z lepszej ligi. Był nawet dogadany z szefostwem klubu, że po sezonie będzie mógł odejść, jeśli wpłynie oferta na poziomie 60-65 mln euro. W Sportingu najwyraźniej nie docenili napastnika, bo gdy pojawiły się takie zapytania, władze Sportingu zmieniły zdanie i podniosły cenę wywoławczą za snajpera. „A Bola” podawała, że Gyokeres miał być wściekły na prezesa Frederico Varandasa, którego poinformował, że nie zagra już w jego drużynie.

Arsenal dopiął swego

Klubem, który dążył do pozyskania napastnika był m.in. Arsenal. „Kanonierzy” byli również pierwszym wyborem, jeśli chodzi o samego zawodnika. 13-krotni mistrzowie Anglii już jakiś czas temu złożyli pierwszą ofertę. Teraz jednak, jak informuje Fabrizio Romano, miało dojść do przełomu w negocjacjach.

Wszystkie strony doszły do do porozumienia ustnego i Gyokeres zostanie zawodnikiem Arsenalu, który zapłaci za niego 55 mln funtów i niespełna dziewięć milionów w bonusach. Szwed przejdzie niebawem testy medyczne, po których podpisze kontrakt do końca czerwca 2030. Kilka dni temu ofertę za napastnika złożył również Manchester United, natomiast sam Gyokeres był zdecydowany na transfer do „The Gunners”.

Arsenal pod wodzą Mikela Artety zajął w poprzednim sezonie Premier League drugie miejsce, natomiast stracił realne szanse na powalczenie o tytuł na kilka kolejek przed końcem rozgrywek. „Kanonierzy” dotarli także do półfinału Ligi Mistrzów, w którym lepsze okazało się Paris Saint-Germain, finalny zwycięzca rozgrywek. Po drodze do tego etapu drużyna Artety wyeliminowała m.in. Real Madryt. Kolejny sezon bez trofeum tworzy coraz większe rysy na postaci hiszpańskiego szkoleniowca.

Wielu fachowców uważa natomiast, że największe braki jego zespół posiada właśnie w ataku. Wobec kontuzji Kaia Havertza i Gabriela Jesusa bardzo często musiał tam występować z konieczności Mikel Merino. To właśnie Havertz był ich najlepszym strzelcem w poprzednim sezonie – strzelił 15 goli we wszystkich rozgrywkach. Rok wcześniej takie miano, z 20 trafieniami na koncie, nosił skrzydłowy Bukayo Saka.

Czy sprowadzenie klasowego snajpera w postaci Gyokeresa to ostatni brakujący element układanki Artety? Jak mawiał Zenon Martyniuk – zobaczymy, czas pokaże. Wcześniej podczas letniego okna transferowego do klubu dołączyli Kepa Arrizabalaga, Christian Norgaard, Noni Madueke i Martin Zubimendi. Arsenal jest wicemistrzem Anglii już trzeci kolejny sezon.

