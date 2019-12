Wielkie pieniądze do podniesienia z murawy Camp Nou. Ryzyko? Żadne!

Już jutro na Camp Nou odbędzie się kolejne spotkanie, które elektryzuje cały piłkarski świat. Oczy miłośników futbolu będą więc skierowane na graczy FC Barcelony i Realu Madryt. Tym razem El Clasico zapowiada się jednak na najbardziej wyrównane od wielu lat, a to sprzyja temu, by postawić zakład na to spotkanie po dobrym kursie. Najlepiej z BETFANEM, który przygotował dla nowych graczy ekskluzywną promocję.

Znacie nas… Nie polecalibyśmy wam czegoś, co nie jest wielką okazją do zrobienia sobie prezentu świątecznego. A tak się składa, że nasi przyjaciele z BETFAN zadbali jeszcze o to, że nic nie możecie stracić. Jedynie można zyskać. Ile? To już zależy od tego, jak celnie wytypujecie jedno ze zdarzeń w El Clasico z minimalnym kursem 2.0.

Co trzeba konkretnie zrobić, żeby załapać się do promocji? Wyjaśniamy poniżej w punktach:

Co tutaj więcej powiedzieć… Życzymy wszystkim powodzenia, ponieważ ten dzień może okazać się dla was naprawdę szczęśliwy. Napisalibyśmy, że kto nie ryzykuje ten nie pije szampana, ale tutaj przecież ryzyko jest zerowe.

Pełny regulamin promocji:

1. Gracz będzie musiał zarejestrować się na stronie z kodem bonusowym KLASYK.

2. Zwrot będzie obowiązywał tylko na pierwszy zakład gracza do stawki 50 zł (podatek pokrywa BETFAN!).

3. Niezależnie od wysokości stawki pierwszego zakładu obstawionego przez Użytkownika wysokość przyznawanego bonusu ograniczona jest do maksymalnej kwoty 50.00 złotych. Kwota bonusu zaokrąglana jest w dół do pełnych dziesiątek (np. za kupon zawarty za 47 zł przysługuje zwrot 40 zł).

4. Promocja będzie obowiązywać po spełnieniu warunku zawarcia przez gracza zdarzenia przedmeczowego z minimalnym kursem 2.00 związanego z meczem FC Barcelona – Real Madryt 18-go grudnia w La Liga.

5. Zwroty zostaną przypisane na konto automatycznie w ciągu 48h.

6. W przypadku zwrotu środków, gracz będzie mógł je swobodnie wypłacić bez konieczności obrotu.