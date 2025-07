OM finalizuje transfer skrzydłowego. To kolega Polaka

Olympique Marsylia w nadchodzącym sezonie znów będzie występować na kilku frontach. W związku z tym OM rozgląda się za wzmocnieniami do pierwszej drużyny. Do grona podopiecznych Roberto De Zerbiego dołączyło już kilku zawodników, ale na tym nie koniec. Klub finalizuje bowiem transfer piłkarza do ofensywy.

Powrót do Ligi Mistrzów

Po fatalnym sezonie 2023/24, w którym Olympique zajął dopiero ósme miejsce w Ligue 1, drużynę przejął Roberto De Zerbi, który wcześniej prowadził Brighton. Włoch poukładał drużynę i doprowadził ją do wicemistrzostwa Francji. To duży sukces, bo bezkonkurencyjne było Paris Saint-Germain, które wygrało ligę z przewagą 19 punktów. Klub z Marsylii przed sezonem dokonał ciekawych transferów, na czele z Masonem Greenwoodem, Adrienem Rabiotem czy Pierre-Emilem Hojbjergiem. Pierwszy był najlepszym strzelcem OM z 22 trafieniami w 36 meczach, a pozostała dwójka stworzyła żelazny duet w pomocy.

Drugie miejsce w Ligue 1 oznacza powrót do Ligi Mistrzów, w której marsylczycy ostatni raz grali w sezonie 2022/23. De Zerbi widzi konieczność wzmocnień drużyny. Wykupiono już wypożyczonych Hojbjerga, Jonathana Rowe’a i Neala Maupay. Z drużyną pożegnali się z kolei m.in. Luis Henrique (w poprzednim sezonie dziewięć goli i 10 asyst), który za 23 mln euro trafił do Interu Mediolan czy Quentin Merlin i Valentin Rongier, za których Rennes zapłaciło łącznie 18,5 mln euro.

Gwiazda Eredivisie w drodze do Marsylii

Do klubu sprowadzono również m.in. Angela Gomesa oraz wypożyczono z Lens Facundo Medinę. Na tych ruchach nie koniec. Jak informują francuskie media, blisko przenosin do OM ma być Igor Paixao. Marsylczycy zapłacą za niego Feyenoordowi 30 mln euro + 5 mln w bonusach. Zawodnik przejdzie niebawem testy medyczne, po których podpisze kontrakt do końca czerwca 2030. Jeśli zostaną spełnione wszystkie warunki bonusowe, Brazylijczyk stanie się najdroższym zawodnikiem w historii klubu. Dotychczasowym najdroższym zakupem jest sprowadzony z Bragi za 32 mln euro Vitinha.

Paixao jest wychowankiem Coritiby, dla której rozegrał 90 spotkań. Strzelił w tym czasie 21 goli i zaliczył 13 asyst. Latem 2022 zgłosił się po niego Feyenoord, który zapłacił za niego 4,5 mln euro. Już w pierwszym sezonie na holenderskich boiskach zanotował liczby na poziomie dziewięciu goli i sześciu asyst, mimo spędzenia na boisku niewiele ponad 1600 minut. Zdobył wówczas swoje jedyne mistrzostwo Holandii i dzielił szatnie z Sebastianem Szymańskim oraz Patrikiem Walemarkiem. Ostatnio jego kolegą był z kolei Jakub Moder.

W dwóch kolejnych sezonach również prezentował się z dobrej strony, natomiast największy podziw budzą jego liczby z poprzedniego sezonu. Zanotował w nim 18 goli i 19 asyst w 47 meczach we wszystkich rozgrywkach. Strzelił m.in. gola w meczu fazy play-off Ligi Mistrzów, w której Feyenoord mierzył się z AC Milanem. Holendrzy wyeliminowali „Rossonerich” po zwycięstwie w dwumeczu 2:1.

Do samego końca w walce o podpis 25-latka pozostawało Leeds United, które miało nawet oferować większe pieniądze. Brazylijczyk był jednak dogadany z Olympique od kilku tygodni, pozostawała tylko kwestia dogadania się obu klubów.

