Jadon Sancho ustanowił nowy rekord Bundesligi!

Cały piłkarski świat zachwyca się grą Jadona Sancho. Młody Anglik w barwach BVB błyszczy na niemieckich boiskach. Po przeciętnym starcie sezonu, 19-latek powrócił do regularnego strzelania. W rywalizacji z RB Lipskiem, Sancho strzelił już swojego 22 gola w Bundeslidze. Tym samym, piłkarz poprawił rekord, który ustanowił jeden z zawodników… ponad 50 lat temu.

Sancho po czternastu ligowych kolejkach ma na swoim koncie dziewięć goli i dziesięć asyst. Jest to niezwykle imponujący wynik, biorąc przede wszystkim pod uwagę wiek zawodnika. Jadon to nadal nastoletni chłopak (w marcu przyszłego roku skończy 20 lat), dlatego tak szybkie wkroczenie do światowego futbolu i utrzymanie się w czołówce jednej z najsilniejszych lig z pewnością imponuje.

We wtorkowym starciu z Lipskiem, Jadon Sancho wpisał się na listę strzelców. Była to już 22. bramka Anglika w Bundeslidze. Dzięki osiągnięciu takiej liczby w wieku 19 lat oraz 267 dni, piłkarz Borussii został najmłodszym zawodnikiem w historii ligi niemieckiej, który przekroczył barierę wspomnianych 22 goli.

Wcześniejszy wynik należał do Horsta Koppelsa, który ustanowił rekord w 1968 roku. Co ciekawe, wspomniany piłkarz miał wtedy 19 lat i 269 dni, więc był tylko o dwa dni starszy od Jadona.

Świetna postawa Anglika powoduje, iż Sancho jest w kręgu zainteresowań wielu topowych, europejskich zespołów. Można przypuszczać, że w trakcie letniego okna transferowego stoczona zostanie istna bitwa o podpis piłkarza.