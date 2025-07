Skrzydłowy blisko dołączenia do Napoli. Testy medyczne w planach

Napoli wchodzi w drugi sezon pod wodzą Antonio Conte. Drużyny prowadzone przez 55-letniego szkoleniowca niejednokrotnie pokazywały, że mają problemy z łączeniem gry na kilku frontach. Aby uniknąć takiej sytuacji, klub spod Wezuwiusza działa na rynku transferowym. Mistrzowie Włoch mają być bliscy ściągnięcia m.in. nowego skrzydłowego.

Conte jednak zostaje

Napoli w sezonie 2024/2i wygrało scudetto po raz w historii czwarty w swojej historii, tym samym Antonio Conte został pierwszym trenerem, który zdobył mistrzostwo Włoch z trzema różnymi klubami: trzy razy z Juventusem, raz z Interem Mediolan i raz z Napoli. Włoch znany jest jednak z tego, że nie boi się publicznie wyrażać rozczarowania, jeśli właściciele i dyrektorzy jego klubu ociągają się z transferami. Tak było i tym razem.

Chwilę po zakończeniu sezonu pojawiły się informacje, że Conte opuści klub, gdyż jest niezadowolony z działalności na rynku transferowym Napoli i uważa, że jakość kadry nie jest wystarczająca, aby liczyć się w walce o najwyższe cele w kolejnych rozgrywkach. Właściciel klubu Aurelio Di Laurentis spotkał się więc z trenerem. Panowie omówili, jak widzą następny sezon. Doszli do porozumienia i w rezultacie Antonio Conte pozostał na stanowisku szkoleniowca „Azzurrich”.

Jak dotąd nie ma na co narzekać – do Napoli dołączyła legenda Manchesteru City – Kevin De Bruyne. „The Citizens” postanowili nie przedłużać wygasającej umowy 34-latka, więc na zasadzie „wolnego transferu” wzmocni on linię pomocy Napoli. Wesprze m.in. najlepszego zawodnika poprzedniego sezonu Serie A – Scotta McTominaya.

Kolejny zawodnik też z Beneluksu

Czterokrotni mistrzowie Włoch nie zamierzają poprzestać na jednym transferze. Jak podawało „Radio Marte”, blisko dołączenia do „Azzurrich” ma być Noa Lang. Włosi zapłacą za 26-latka PSV Eindhoven 25 mln euro + 5 mln w bonusach. Skrzydłowy ma podpisać kontrakt do końca czerwca 2030 roku. Zanim to się stanie, przejdzie testy medyczne, które odbędą się tuż przed obozem przygotowawczym.

Lang jest wychowankiem Feyenoordu, natomiast jeszcze w wieku juniorskim przeniósł się do akademii Ajaksu Amsterdam. Zadebiutował w Eredivisie w sezonie 2018/19 i już w pierwszym meczu zaliczył asystę. Zawodnikiem „Godenzonen” był do lata 2021 roku, natomiast nie nagrał się w tym czasie zbyt dużo na Johan Cruyff Arena. Jego licznik zatrzymał się na 14 meczach, czterech bramkach i jednej asyście.

W międzyczasie był wypożyczany do Twente i Club Brugge. To właśnie w Belgii eksplodował jego talent. W sezonie 2020/21 rozegrał 37 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których zanotował liczby na poziomie 17 goli i 11 asyst. Po sezonie klub zdecydował się go wykupić za sześć milionów euro. Holender spędził tam jeszcze dwa kolejne sezony. Jego ogólny dorobek w niebiesko-czarnych barwach wynosi 38 goli i 34 asysty w 125 meczach. W tym czasie zdobył wraz z drużyną dwa mistrzostwa Belgii i dwa superpuchary kraju.

Latem 2023 roku wrócił do ojczyzny – zasilił szeregi wspomnianego PSV. Miał świetny początek na Philips Stadion, natomiast większość sezonu stracił przez kontuzję uda. Ominęło go przez to EURO 2024. Wrócił do gry wraz z początkiem poprzedniego sezonu i zaliczył w nim ligowe double-double – miał 11 goli i 10 asyst. Dołożył do tego m.in. dwa gole i dwie asysty w Lidze Mistrzów. „Transfermarkt” wycenia 26-latka na 25 mln euro. To też przecież regularny reprezentant „Oranje” – dopiero co w czerwcu zdobył bramkę z Maltą w naszej, polskiej grupie eliminacyjnej.

Podopieczni Petera Bosza awansowali do fazy pucharowej, gdzie w barażach o 1/8 finału wyeliminowali Juventus. W walce o ćwierćfinał z Arsenalem doświadczyli jednak wówczas sromotnej porażki 1:7 już w pierwszym meczu i to na własnym stadionie. Noa Lang żegna się z Eindhoven po zdobyciu dwóch mistrzostw Holandii. To ostatnie PSV wydarło Ajaksowi w niebywałych okolicznościach na ostatniej prostej .

