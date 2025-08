Villarreal zbroi się na Ligę Mistrzów. Dołączy do nich doświadczony pomocnik

Villarreal w nadchodzącym sezonie wróci do europejskich pucharów. Włodarze muszą jednak mocno pracować nad kształtem kadry, by była ona konkurencyjna. Z drużyny odeszło bowiem kilku ważnych zawodników. Jak poinformował David Ornstein, blisko dołączenia do „Żółtej Łodzi Podwodnej” jest doświadczony zawodnik.

Powrót do Ligi Mistrzów

Villarreal zajął w poprzednim sezonie LaLiga piąte miejsce w tabeli, dzięki czemu zagra w Lidze Mistrzów pierwszy raz od trzech lat. Podopieczni Marcelino mieli na koncie 70 punktów. Wypracowali sobie solidną przewagę nad resztą stawki, bo szósty Real Betis miał o 10 punktów mniej. „Żółta Łódź Podwodna” może pochwalić się trzecią najlepszą ofensywą w poprzednim sezonie ligi hiszpańskiej – jej zawodnicy strzelili 71 goli. Poza konkurencją była FC Barcelona ze 102 bramkami, natomiast Real Madryt wpakował piłkę do siatki 78 razy.

W letnim oknie transferowym z klubu odeszło dwóch z trzech najlepszych strzelców Villarrealu. Thierno Barry, który zanotował 11 trafień we wszystkich rozgrywkach, przeszedł za 30 mln euro do Evertonu. Z kolei Alexa Baenę, strzelca siedmiu goli, za 42 mln euro wykupiło Atletico Madryt. Na Estadio de la Ceramica pozostał jednak najlepszy strzelec drużyny, Ayoze Perez, który zdobył 22 bramki w 32 występach. Atak wzmocnił jak dotąd Alberto Moleiro. 21-latek to były zawodnik Las Palmas, który kosztował 16 mln euro.

Nowy pomocnik z… niepewną przyszłością

Jak informuje David Ornstein, Villarreal jest bardzo blisko pozyskania nowego zawodnika. Ma nim zostać Thomas Partey, który ostatnie lata spędził w Arsenalu. Jego umowa z angielskim klubem wygasła wraz z końcem czerwca i od tamtej pory pozostawał wolnym zawodnikiem. Ghańczyk, który miał już przejść testy medyczne, podpisze kontrakt z Villarreal do końca czerwca 2027.

Przyszłość Parteya pozostaje jednak niewiadomą. Piłkarz 5 sierpnia ma stawić się w sądzie Westminster Magistrates w Londynie. Kilka tygodni temu postawiono mu bowiem zarzuty dotyczące pięciu gwałtów i jednej napaści na tle seksualnym, których miał się dopuścić kilka lat temu. Sprawa miała początek w 2022 roku, kiedy brytyjskie media podały informację o zatrzymaniu w Londynie 29-letniego wówczas zawodnika z Premier League pod zarzutem gwałtu.

Miało do niego dojść na Ibizie, na 10 dni przed wprowadzeniem odpowiednich przepisów. – Zarzuty są wynikiem śledztwa prowadzonego przez detektywów, które rozpoczęło się w lutym 2022 r. po otrzymaniu przez policję pierwszego zgłoszenia gwałtu – poinformowała policja.

Mimo aresztowania w 2022 roku Partey występował w Arsenalu. Był w tym czasie kilkukrotnie przesłuchiwany, ale kaucja była przedłużana, co pozwalało mu na kontynuowanie kariery. Zawodnik cały czas podtrzymuje jednak, że jest niewinny: – Thomas Partey zaprzecza wszystkim zarzutom przeciwko niemu. W pełni współpracował z policją i CPS (Koronna Służba Prokuratorska) przez cały okres trzyletniego śledztwa. Teraz ma możliwość oczyszczenia swojego imienia. Biorąc pod uwagę trwające obecnie postępowania prawne, mój klient nie udzieli dalszych komentarzy – brzmi oświadczenie adwokata Ghańczyka.

fot. PressFocus