Gol Jędrzejczyka z GKS-em przeszedł do historii Legii. Przebił wynik największej legendy klubu

W meczu z GKS-em Katowice Artur Jędrzejczyk pierwszy raz od ponad sześciu lat strzelił gola w Ekstraklasie. Trafieniem tym przeszedł do historii Legii Warszawa, przebijając zarazem osiągnięcie największej legendy w historii tego klubu. „Jędza” po końcowym gwizdku oddał tej postaci szacunek i zadeklarował, że pod innym względem nie będzie już chciał przebić jego wyniku.

Jędrzejczyk przeszedł do historii Legii

Po klęsce na Cyprze 1:4 piłkarze Legii z pewnością nieco poprawili swoim kibicom humory przed rewanżowym starciem z AEK-iem Larnaka w ramach III rundy eliminacji Ligi Europy. Zespół Edwarda Iordanescu pokonał GKS Katowice 3:1 – choć nie bez problemów – i czwartą kolejkę PKO BP Ekstraklasy zakończy na pozycji wicelidera, a w odwodzie ma jeden zaległy mecz. Zwycięstwo z „GieKSą” nie przyszło jednak łatwo, bowiem Legioniści komplet punktów wyszarpali w doliczonym do drugiej połowy czasie, a raptem kilka minut wcześniej goście wyrównali.

W 95. minucie znów do głosu doszedł duet Paweł Wszołek – Artur Jędrzejczyk. Bramkę na 1:0 zdobył ten pierwszy, a asystę zaliczył kapitan Legii. Przy golu gospodarzy na 2:1 było zaś na odwrót – Wszołek lewą nogą dośrodkował na pole karne, a „Jędza” strzałem głową pokonał Dawida Kudłę. Był to jego pierwszy gol w Ekstraklasie od ponad sześciu lat. W lidze ostatni raz do siatki trafił w lutym 2019 roku z Wisłą Płock. Bramką przeciwko GKS-owi Jędrzejczyk nie tylko dał swojemu klubowi ponowne prowadzenie, ale także przeszedł do jego historii.

Został on bowiem najstarszym strzelcem gola w historii Legii. 41-krotny reprezentant Polski przebił osiągnięcie największej legendy w dziejach stołecznego klubu – Lucjana Bryhczego. Najlepszy strzelec w historii Legii ostatnią bramkę dla „Wojskowych” zdobył we wrześniu 1971 roku, gdy miał 37 lat, 2 miesiące i 25 dni. Jędrzejczyk z kolei w dniu strzelenia gola GKS-owi Katowice miał 37 lat, 9 miesięcy oraz 6 dni.

Oddał szacunek legendzie

Zmarłego w grudniu ub. roku Lucjana Bryhczego Jędrzejczyk mógłby przebić także pod względem liczby występów dla Legii. Tych z „eLką” na piersi doświadczony obrońca na koncie ma 406, co jest obecnie drugim największym wynikiem w historii stołecznego klubu. Bryhczy zaś w Legii zagrał 452 razy. Jego osiągnięcie nie zostanie jednak przebite, co w pomeczowej rozmowie z Robertem Błońskim z TVP Sport „Jędza” otwarcie zadeklarował. Na pytanie, czy „chciałby kiedyś wyprzedzić pana Lucjana?” odpowiedział:

Powiedziałem kiedyś, że jeśli go dogonię pod względem liczby meczów, to z szacunku dla pana Lucjana odpuszczę 453. występ. Jedyne, co zrobię, to może wyrównam i skończę.

Prawdopodobnie kolejny występ dla Legii Jędrzejczyk zaliczy w niedzielę 17 sierpnia. Tego dnia o godzinie 20:15 warszawiacy w ramach piątej kolejki PKO BP Ekstraklasy zmierzą się na wyjeździe z aktualnym liderem – Wiśle Płock. Edward Iordanescu zapewne ponownie dokona roszad w składzie po pucharowym boju, który odbędzie się trzy dni wcześniej. Tym bardziej, jeśli w rewanżu z Larnaką doszłoby do dogrywki.

fot. screen Ekstraklasa TV / YouTube