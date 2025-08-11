10 000 ZŁ DO PODZIAŁU DLA WSZYSTKICH
Strona Główna / Z kraju / Gol Jędrzejczyka z GKS-em przeszedł do historii Legii. Przebił wynik największej legendy klubu

Gol Jędrzejczyka z GKS-em przeszedł do historii Legii. Przebił wynik największej legendy klubu

Napisane przez Maciej Bartkowiak, 11 sierpnia 2025

W meczu z GKS-em Katowice Artur Jędrzejczyk pierwszy raz od ponad sześciu lat strzelił gola w Ekstraklasie. Trafieniem tym przeszedł do historii Legii Warszawa, przebijając zarazem osiągnięcie największej legendy w historii tego klubu. „Jędza” po końcowym gwizdku oddał tej postaci szacunek i zadeklarował, że pod innym względem nie będzie już chciał przebić jego wyniku.

Jędrzejczyk przeszedł do historii Legii

Po klęsce na Cyprze 1:4 piłkarze Legii z pewnością nieco poprawili swoim kibicom humory przed rewanżowym starciem z AEK-iem Larnaka w ramach III rundy eliminacji Ligi Europy. Zespół Edwarda Iordanescu pokonał GKS Katowice 3:1 – choć nie bez problemów – i czwartą kolejkę PKO BP Ekstraklasy zakończy na pozycji wicelidera, a w odwodzie ma jeden zaległy mecz. Zwycięstwo z „GieKSą” nie przyszło jednak łatwo, bowiem Legioniści komplet punktów wyszarpali w doliczonym do drugiej połowy czasie, a raptem kilka minut wcześniej goście wyrównali.

W 95. minucie znów do głosu doszedł duet Paweł Wszołek – Artur Jędrzejczyk. Bramkę na 1:0 zdobył ten pierwszy, a asystę zaliczył kapitan Legii. Przy golu gospodarzy na 2:1 było zaś na odwrót – Wszołek lewą nogą dośrodkował na pole karne, a „Jędza” strzałem głową pokonał Dawida Kudłę. Był to jego pierwszy gol w Ekstraklasie od ponad sześciu lat. W lidze ostatni raz do siatki trafił w lutym 2019 roku z Wisłą Płock. Bramką przeciwko GKS-owi Jędrzejczyk nie tylko dał swojemu klubowi ponowne prowadzenie, ale także przeszedł do jego historii.

Został on bowiem najstarszym strzelcem gola w historii Legii. 41-krotny reprezentant Polski przebił osiągnięcie największej legendy w dziejach stołecznego klubu – Lucjana Bryhczego. Najlepszy strzelec w historii Legii ostatnią bramkę dla „Wojskowych” zdobył we wrześniu 1971 roku, gdy miał 37 lat, 2 miesiące i 25 dni. Jędrzejczyk z kolei w dniu strzelenia gola GKS-owi Katowice miał 37 lat, 9 miesięcy oraz 6 dni.

Oddał szacunek legendzie

Zmarłego w grudniu ub. roku Lucjana Bryhczego Jędrzejczyk mógłby przebić także pod względem liczby występów dla Legii. Tych z „eLką” na piersi doświadczony obrońca na koncie ma 406, co jest obecnie drugim największym wynikiem w historii stołecznego klubu. Bryhczy zaś w Legii zagrał 452 razy. Jego osiągnięcie nie zostanie jednak przebite, co w pomeczowej rozmowie z Robertem Błońskim z TVP Sport „Jędza” otwarcie zadeklarował. Na pytanie, czy „chciałby kiedyś wyprzedzić pana Lucjana?” odpowiedział:

Powiedziałem kiedyś, że jeśli go dogonię pod względem liczby meczów, to z szacunku dla pana Lucjana odpuszczę 453. występ. Jedyne, co zrobię, to może wyrównam i skończę.

Prawdopodobnie kolejny występ dla Legii Jędrzejczyk zaliczy w niedzielę 17 sierpnia. Tego dnia o godzinie 20:15 warszawiacy w ramach piątej kolejki PKO BP Ekstraklasy zmierzą się na wyjeździe z aktualnym liderem – Wiśle Płock. Edward Iordanescu zapewne ponownie dokona roszad w składzie po pucharowym boju, który odbędzie się trzy dni wcześniej. Tym bardziej, jeśli w rewanżu z Larnaką doszłoby do dogrywki.

fot. screen Ekstraklasa TV / YouTube

Z kraju Artur JędrzejczykekstraklasalegiaLegia WarszawaLucjan BrychczyPKO BP Ekstraklasapolska

Autor

Avatar użytkownika
Maciej Bartkowiak
Ekstraklasa, Betclic 1. liga, Premier League

Przede wszystkim fan uniwersum polskiej piki. Dzięki mistrzostwu Leicester stał się fanem Premier League. Rodowity poznaniak.

