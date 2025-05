Miał być następcą króla strzelców PKO BP Ekstraklasy. Klub przedwcześnie zakończy z nim współpracę

Swój ostatni sezon na polskich boiskach Erik Exposito okrasił wicemistrzostwem kraju ze Śląskiem oraz koroną króla strzelców PKO BP Ekstraklasy. Klub z Wrocławia następcy Hiszpana upatrywał w zawodniku z doświadczeniem w tych rozgrywkach, który jednak skutecznością nigdy nie grzeszył. Nie było więc zaskoczeniem, że i w WKS-ie jego liczby nie prezentowały się wybitnie. Teraz okazuje się, że Śląsk przedwcześnie zakończy współpracę z nim.

Nie wszedł w buty króla strzelców PKO BP Ekstraklasy

Latem ub. roku kontrakt Sebastiana Musiolika z Górnikiem Zabrze, który obowiązywał jeszcze przed dwa sezony, został rozwiązany za porozumieniem stron. Mistrz Polski z Rakowem Częstochowa z 2023 roku otrzymał bowiem ofertę od Śląska Wrocław, który widział go w roli następcy króla strzelców poprzedniego sezonu PKO BP Ekstraklasy – Erika Exposito. Z wicemistrzem kraju związał się dwuletnim kontraktem z opcją przedłużenia o rok, po czym od razu wskoczył do wyjściowej jedenastki.

Problem jednak w tym, że do skutecznych napastników nigdy on jednak nie należał. W 123 występach na poziomie Ekstraklasy strzelił zaledwie 13 goli i dołożył raptem osiem asyst. W stolicy Dolnego Śląska cud nie nastąpił, bowiem na pierwszą bramkę w barwach WKS-u musiał czekać aż 800 minut. Był to pierwszy z zaledwie czterech goli, które strzelił w 26 występach dla „Wojskowych”. Kolejny raz do siatki trafił niemal dwa miesiące, choć jego dublet przeciwko Stali Mielec dał Śląskowi pierwsze zwycięstwo w dopiero dwunastym meczu tego sezonu PKO BP Ekstraklasy.

Przedwczesne rozstanie ze Śląskiem

Już tydzień później, w meczu 1/16 finału Pucharu Polski z Radomiakiem Radom (3:0), znów wpisał się na listę strzelców, ale jak się okazało, był to jego ostatni gol w barwach Śląska. Od czasu bramki z 29 października ub. roku przez kolejne 350 minut ponownie nie znalazł drogi do siatki, a tylko dwa z ośmiu rozegranych w tym czasie występów zaliczył w pierwszym składzie. Jak się teraz okazuje, pierwsze 45 minut przegranego w Kielcach 0:2 meczu 22. kolejki PKO BP Ekstraklasy były jego ostatnimi dla wrocławskiego klubu.

Po otrzymaniu trzech szans na samym początku rundy wiosennej od nowego trenera – Ante Simundzy został całkowicie przez niego skreślony. Od niemal trzech miesięcy znajduje się poza kadrą meczową i nie ogrywa się nawet w trzecioligowych rezerwach. Kiedy po 32. kolejce PKO BP Ekstraklasy spadek Śląska stał się faktem, klub zdecydował się skorzystać z możliwości rozwiązania umowy z 28-letnim napastnikiem. Na kanale YouTube portalu „Meczyki.pl” poinformował o tym Piotr Janas z „Gazety Wrocławskiej”.

Śląsk skorzysta z prawa, które daje PZPN, że można rozwiązywać kontrakty z polskimi piłkarzami. Klub musi poinformować ich o tym do 10 dni od zakończenia sezonu i wypłacić jedną pensję. Na 100% kilku piłkarzy dostanie taką odprawę, jednym z nich będzie Sebastian Musiolik. Minimum 50% kadry zostanie wymieniona, bardzo dużo wydarzy się z innymi pracownikami klubu – z części z nich klub będzie musiał zrezygnować, bo nie będzie go stać, by utrzymać wszystkie osoby wokół drużyny.

Porażka Śląska z Górnikiem Zabrze 0:2, wygrana Zagłębia Lubin z Widzewem 3:1 i zwycięstwo Lechii Gdańsk z Koroną 3:2 sprawiły, że WKS już na dwie kolejki przed końcem sezonu PKO BP Ekstraklasy stracił matematyczne szanse na utrzymanie. Tym samym wrocławianie po 17 latach opuszczają najwyższy poziom rozgrywkowy w Polsce. Co ciekawe, Śląsk został dopiero trzecim klubem w historii, a pierwszym od 48 lat, który zanotował spadek z polskiej Ekstraklasy jako wicemistrz kraju.

