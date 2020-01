Alisson notuje fenomenalne statystyki. Przed nim tylko Cech i Reina

Dzięki wczorajszej wygranej Liverpool zrobił kolejny krok w stronę mistrzostwa Anglii. Obecnie trudno tak naprawdę sobie wyobrazić inne rozwiązanie aniżeli zdobycie tytułu przez „The Reds”, które oprócz bajecznej gry w ataku zanotowało ogromny progres także w defensywie.

Potwierdzają przede wszystkim to liczby. W tym sezonie ekipa Kloppa dopuściła do straty 14 bramek, wyprzedzając na tym etapie sezonu w tej klasyfikacji Leicester o 5 goli. Dobra defensywa to jedno, ale także swój udział ma w tym Alisson. Początkowo Brazylijczyk borykał się z pewną krytyką, lecz w ostatnim czasie ona ustała.

26 – Alisson made his 50th Premier League appearance for Liverpool and kept his 26th clean sheet; among goalkeepers in the competition’s history, only Petr Cech (33) and Pepe Reina (28) kept more shutouts in their opening 50 starts than the Brazilian. Colossal. pic.twitter.com/japtQ4twTX

— OptaJoe (@OptaJoe) January 2, 2020