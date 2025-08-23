Kluczowy piłkarz Lecha kontuzjowany w meczu z Genkiem. Wiadomo, na jak długo wypada

Mecz z belgijskim Genkiem był powrotem po absencji spowodowanej kontuzją dla środkowego obrońcy Lecha Poznań. Jego powrót zbiegł się jednak z urazem innego występującego na tej pozycji zawodnika „Kolejorza”. W sprawie stanu zdrowia tego gracza głos zabrał rzecznik prasowy mistrza Polski.

Kolejny kluczowy piłkarz Lecha kontuzjowany

Tuż przed pierwszym meczem z Genkiem w eliminacjach Ligi Europy na Lecha Poznań spadł kolejny cios. Pojawiły się bowiem doniesienia o kolejnej kontuzji ważnej postaci „Kolejorza”. W ligowym spotkaniu z Koroną Kielce urazu nabawił się Joel Pereira, a Portugalczyk na boisko ma wrócić dopiero po wrześniowej przerwie reprezentacyjnej. Informacja o urazie Pereiry oznaczała, że Lech nie ma do dyspozycji żadnego prawego obrońcy, gdyż w rewanżu z Crveną Zvezdą wykluczającej na 4-6 tygodni kontuzji stawu skokowego doznał Robert Gumny.

Brak w zespole mistrza Polski nominalnego prawego obrońcy brutalnie wykorzystała belgijska ekipa. Dwie z pięciu bramek Genku padły po akcjach przeprowadzonych tą stroną, a do tego to po akcji w tym sektorze goście otrzymali rzut karny. Zanim jednak defensywa „Kolejorza” posypała się na dobre, jej filar musiał zakończył swój występ przeciwko drużynie Thorstena Finka. Tuż po golu Patrika Hrosovskiego na 2:1 uraz pachwiny zgłosił Antonio Milić. Od razu po podbiegnięciu do Chorwata sztab medyczny zasygnalizował, że potrzebna jest zmiana.

Stopera zmienił Wojciech Mońka, który przeszedł na nienaturalną dla siebie prawą stronę defensywy, a swoją nominalną pozycję środkowego obrońcy przesunięty został Alex Douglas. Pierwsze 15 minut po zejściu z boiska Milicia było prawdziwą katastrofą w wykonaniu defensorów Lecha. Nie dość, że piłkarze Genku wbili poznaniakom kolejne dwa gole, to jeszcze mieli szansę z rzutu karnego. Skórę Douglasowi, który w dziecinny sposób sfaulował w polu karnym Oh Hyeon-Gyu, swoją podwójną interwencją po uderzeniu z 11 metrów uratował jednak Mrozek.

Wiadomo, na jak długo wypada

Po klęsce 1:5 jasnym jest, że rewanż jest dla Lecha już tylko okazją do honorowego zakończenia rywalizacji w tym dwumeczu. O wywiezienie z Belgii chociaż remisu będzie jednak o tyle ciężko, że zabraknie filaru defensywy, a więc Milicia. Co więcej, Chorwat będzie nieobecny nie tylko w rewanżu z Genkiem, ale także w ligowym starciu z Widzewem Łódź, które odbędzie się trzy dni później. Rzecznik prasowy Lecha – Adrian Gałuszka poinformował jednak, że po wrześniowej przerwie na kadrę 31-latek „powinien być do dyspozycji sztabu”.

Występ przeciwko Genkowi był dla Milicia 153. w koszulce Lecha. Do Poznania wychowanek Hajduka Split przeniósł się na początku 2021 roku z Anderlechtu za 500 tysięcy euro (dane za Transfermarkt). W niebiesko-białych barwach strzelił dziewięć goli i zanotował siedem asyst. Z „Kolejorzem” zdobył dwa mistrzostwa Polski, w sezonie 2021/22 dotarł do finału Pucharu Polski, a w sezonie 2022/23 do ćwierćfinału Ligi Konferencji. W tym samym sezonie przedłużył wygasającą po jego zakończeniu umowę z Lechem. Obecna obowiązuje do czerwca 2026 roku.

fot. PressFocus