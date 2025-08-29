FREEBET 300 ZŁ NA START W BETFAN!
Za gola Wisły Kraków z Miedzią Legnica
La Liga / Cesar Azpilicueta zdecydował. Pozostanie w Hiszpanii

Cesar Azpilicueta zdecydował. Pozostanie w Hiszpanii

Napisane przez Patryk Popiołek, 29 sierpnia 2025
Cesar Azpilicueta mimo swojego wieku ciągle jest bardzo rozchwytywaną postacią na rynku transferowym. Po tym, jak oficjalnie pożegnał się z ekipą Atletico Madryt, kusiły go różne kierunki, w tym także te egzotyczne. Jak się jednak okazało, 36-letni już obrońca pozostanie w kraju i nadal będzie występował w La Liga.

Azpilicueta zostaje w Hiszpanii

Cesar Azpilicueta wraz z początkiem lipca tego roku oficjalnie został wolnym agentem. Jego umowa z Atletico Madryt wygasła, dlatego też wokół jego postaci zaczęły się pojawiać przeróżne plotki transferowe. Od początku pewnym było, iż 36-latek nie będzie chciał wracać do Premier League ze względu na szacunek do Chelsea. W jego kręgu przewijały się kluby zza oceanu MLS i nie tylko, ale także bogate rozgrywki w Katarze. Jednak wychowanek Osasuny zdecydował, iż nie będzie ponownie wyjeżdżał i na dłużej zadomowi się w swojej ojczyźnie. Podpisze bowiem kontrakt z Sevillą.

Hiszpan praktycznie ustalił wszystkie konkretne warunki swojej nowej umowy. Jeśli pomyślnie przejdzie testy medyczne, a wiemy z ostatniego przypadku Victora Boniface’a, że to nie takie proste, to wówczas pozostanie jedynie zaprezentowanie nowego nabytku klubu ze stolicy Andaluzji. Jak przekazał Jose Maria Lopez, dziennikarz hiszpańskiego „AS”, pozostanie w kraju było kluczowe dla Cesara:

Priorytetem było i jest dla niego pozostanie w La Liga, zanim rozpocznie jakiekolwiek egzotyczne przygody, stąd oferta dla Sevilli, która jest zainteresowana jego przybyciem.

Przed chwilą 36. urodziny, a teraz wyczekiwany transfer

Na początku lipca 2023 roku Cesar Azpilicueta oficjalnie przeszedł do Atletico Madryt. Tym samym zakończył długoletnią przygodę na Stamford Bridge, gdzie niewątpliwie stał się legendą. Razem z Chelsea świętował bowiem dwukrotne mistrzostwo Anglii, dwa razy triumfował w Lidze Europy, a także w 2021 roku podniósł upragniony puchar za wygraną Ligę Mistrzów. Po zmianie barw klubowych stał się bardzo ważną postacią Atletico – zagrał bowiem w 34 spotkaniach w sezonie 2023/24. Zapewne byłoby tych występów więcej, gdyby nie kontuzja.

Ostatnia kampania to zdecydowanie już słabszy okres, przede wszystkim przez problemy mięśniowe na przełomie jesieni ubiegłego roku. Ostatecznie w samej La Liga zanotował zaledwie 14 występów. Teraz zasili szeregi drużyny, która w ostatnim sezonie otarła się o spadek. Wyprzedziła bowiem Leganes zaledwie o jedno oczko. Aktualny sezon wcale nie wygląda lepiej, ponieważ w dwóch meczach podopieczni Matiasa Almeydy nie uzbierali nawet punktu.

W klubie jest aktualnie trzech bocznych obrońców, z czego na prawej flance dwóch uzdolnionych – Juanlu Sanchez oraz Jose Angel Carmona. Niemniej, w ostatnim czasie Cesar występował także jako środkowy obrońca, co też ogromnie przyda się Sevilli, ponieważ pole manewru na tej pozycji jest równie małe.

Patryk Popiołek
Nad ranem NBA, a za dnia piłkarskie przygody. W wolnych chwilach komentator, który poza wielkimi ligami, niezwykle ceni sobie wyjazdy na boiska okręgówki.

