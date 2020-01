Sławomir Peszko, Artur Sobiech i Rafał Wolski mogą opuścić Lechię już zimą

Lechię Gdańsk czekają w najbliższym czasie poważne zmiany. Klub poinformował na oficjalnej stronie, że Sławomir Peszko, Rafał Wolski i Artur Sobiech otrzymali wolną rękę w poszukiwaniu nowego pracodawcy.

O problemach finansowych gdańskiego klubu jest głośno od kilku tygodni. Część zawodników od września czeka na wypłaty, a prezes Lechii poprosił o wsparcie finansowe właściciela. Mimo to, przewidywano że już zimą część zawodników opuści klub.

Pierwsze pogłoski dotyczyły Sławomira Peszki. Doświadczony skrzydłowy miał się początkowo rozstać z klubem po wygaśnięciu umowy. Z Lechią miał się pożegnać także Artur Sobiech, który znalazł się na celownikach zespołów 2. i 3. Bundesligi. W przypadku ofert, klub miał zagwarantować napastnikowi możliwość rozwiązania kontraktu za porozumieniem stron.

Dziś Lechia Gdańsk poinformowała na oficjalnej stronie, że Sławomir Peszko, Artur Sobiech i Rafał Wolski otrzymali wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu. Ponadto, mogą odejść z “Biało-Zielonych” już zimą.

Wiele wskazuje na to, że Artur Sobiech trafi do Niemiec. A co z Peszką i Wolskim? Niewątpliwie w ekstraklasie znalazłoby się kilku chętnych na ich usługi.