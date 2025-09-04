Vitesse Arnhem jednak w drugiej lidze. Decyzja sądu wywołała euforię

Vitesse Arnhem od kilkunastu miesięcy walczy o przetrwanie. Po spadku z Eredivisie i wielu punktach ujemnych, sytuacja powtórzyła się na drugim poziomie rozgrywkowym. Po zakończeniu sezonu 2024/25 wydawało się, że zespół będzie musiał zaczynać od nowa. Po miesiącu, okazuje się zupełnie inaczej, ponieważ Sąd Apelacyjny Arnhem-Leeuwarden unieważnił poprzednie stanowienie w sprawie.

Vitesse dopuszczone do drugiej ligi

Przez miesiąc kibice Vitesse żyli w niepewności pod kątem dalszego funkcjonowania swojej ukochanej drużyny. Klub przegrał sprawę w sierpniu, która była w trybie nagłym. Decyzja była bowiem taka, że prawdopodobnie czeka zespół z GelreDome rozpoczęcie działalności od nowa, futbolu amatorskiego. Los przyniósł jednak fantastyczną decyzję. Cofnięcie licencji zostało zawieszone. Klub z Arnhem ogłosił na swojej stronie internetowej:

– Vitesse wygrało apelację od wyroku w postępowaniu przeciwko KNVB: decyzje komisji licencyjnej i komisji odwoławczej o cofnięciu licencji zostają zawieszone do czasu wydania ostatecznego orzeczenia. Sąd Apelacyjny Arnhem-Leeuwarden zdecydował, że unieważnienie licencji Vitesse zostało zawieszone i KNVB musi pozwolić Vitesse grać w futbolu profesjonalnym. Zawieszenie oznacza, że klub będzie mógł rozpocząć sezon 2025/26 w Keuken Kampioen Divisie [oficjalna nazwa rozgrywek drugiej ligi, potecznie Eerste Divisie – przyp. MZ].

– Klub intensywnie pracował w ostatnich miesiącach nad odbudową i zabezpieczeniem na przyszłość. Nowa, niezależna rada nadzorcza zostanie powołana tak szybko, jak to możliwe, a Vitesse zamierza jak najszybciej zmienić swój statut, zgodnie z nowym planem rewitalizacji. Podejmowane będą również działania w celu jak najszybszego zakończenia dochodzenia w sprawie potencjalnych akcjonariuszy przez podmiot zewnętrzny.

Informacja wywołała wśród kibiców ogromną euforię, która przeniosła się na stadion. Mimo to trzeba pamiętać o innych okolicznościach. Vitesse rozpocznie rozgrywki od -36 punktów, a ma obecnie jedynie dziewięciu zawodników. Resztę zespołu tworzyć mają młodzieżowcy z drużyn juniorskich. Gdyby decyzja sądu nie była przychylna klubowi – zaczynałby on od nowa od rozgrywek amatorskich. Jest to więc kluczowy dzień w historii klubu, który pozwala mu dalej funkcjonować.

Huśtawka nastrojów w ostatnich latach

Sezon 2023/24 to prawdziwa katastrofa dla klubu. Ostatnie miejsce w tabeli Eredivisie, odjęcie 18 punktów za brak kompatybilności z zasadami dotyczącymi licencji i krok od bankructwa. Wtedy to w drużynie występowali choćby Kacper Kozłowski czy Said Hamulić. Trener John van den Brom zdecydował się pomóc swojej drużynie, w której zagrał ponad 320 razy przez ponad dekadę i (w chwili objęcia stanowiska) poprowadził ją 42-krotnie – ponad dekadę wcześniej.

Były trener Lecha w drugiej lidze także nie miał łatwo. Aż 16 porażek w 37 kolejkach zagwarantowało na boisku miejsce w drugiej części tabeli. Problem w tym, że Vitesse z racji kolejnych problemów wyłapało… aż 39 punktów ujemnych! Aktualnie drużyna z GelreDome ma w tabeli… DWA punkty. Mimo to klub postanowił nie przedłużać umowy z byłym trenerem Lecha Poznań po sezonie 2024/25.

Przed ostatnim meczem ligowym van den Brom powiedział dosadnie: – Otrzymałem zero argumentów i jestem okropnie wściekły. Nie było rozmów z nikim. To żenujące. (…) Dostałem tę decyzję od zarządu, dyrektor Braasch chciał się ze mną widzieć, ale prawdopodobnie miał mi tylko przekazać nowinę. Tak po prostu odstawiono klubową ikonę na bok. To boli, nigdy nie narzekałem na to co się dzieje, uważam to za brak szacunku, tak jak to wcześniej powiedziałem. (…)

W sezonie 2024/25 Vitesse grało w drugiej lidze – w Eerste Divisie. Sportowo udało się zespołowi być na 14. lokacie (44 punkty wywalczone na boisku) – ale po dodaniu do tego 39 punktów ujemnych ciężko było o inne miejsce w tabeli niż ostatnie. 20. lokata i pięć punktów w tabeli, bilans bramkowy minus 19 były realiami na koniec rozgrywek. Przed ostatnim meczem władze pożegnały się ze znanym w Poznaniu trenerem.

Fot. PressFocus