Raków zgłosił kadrę na Ligę Konferencji. Nie ma tego, który dopiero co kosztował milion euro

Raków Częstochowa, podobnie jak reszta pucharowiczów, miał czas do 3 września, by zgłosić kadrę na fazę ligową Ligi Konferencji. Niemal do ostatniego dnia kluby dokonywały ostatnich wzmocnień do swoich kadr. Nie inaczej było w Częstochowie – do „Medalików” dołączyło dwóch zawodników i zostali oni umieszczeni na liście. Nie znalazło się natomiast na niej miejsce dla dwóch piłkarzy, za których Raków zapłacił w tym roku niemal dwa miliony euro.

Awans do pucharów i strefa spadkowa

Raków nie zaliczył najlepszego startu w PKO BP Ekstraklasie. Podopieczni Marka Papszuna przerwę reprezentacyjną spędzają w strefie spadkowej. Jest to wynik zaledwie sześciu punktów zdobytych w pięciu meczach. Do tej pory wicemistrzowie Polski wygrali tylko z GKS-em Katowice i Bruk-Bet Termaliką Nieciecza. Przegrali natomiast z Wisłą Płock, Radomiakiem Radom i Pogonią Szczecin. Warto wspomnieć, że dwa ich spotkania – z Zagłębiem Lubin i Lechem Poznań – zostały przełożone. Ten drugi odbędzie się 24 września.

Dużo lepiej Raków radził sobie w europejskich pucharach, w których eliminował słowacką Żylinę, izraelskie Maccabi Hajfa w bardzo „głośnych okolicznościach „przyrody” i bułgarską Ardę na tragicznym kartoflisku, gdzie boiska w naszej A Klasie często wyglądają ładniej. O ile w dwumeczu z pierwszym rywalem zawodnicy polskiej drużyny byli bezwzględni pod bramką, o tyle w starciach ostatniej rundy eliminacji ufundowali sobie i nam dużą nerwówkę, mogąc wiele razy zamknąć sprawę awansu szybciej.

Mnóstwo niewykorzystanych sytuacji spowodowało jednak, że rozstrzygnięcie pozostawało niewiadomą aż do doliczonego czasu gry rewanżu, kiedy rzut karny wykorzystał Ivi Lopez, choć właściwie bramkarz obronił jego strzał, ale Hiszpan zdołał dobić piłkę do bramki. Wówczas było jasne, że Rakowowi awansu nic już nie zabierze i czeka go dodatkowych sześć spotkań w Europie jesienią.

Niespodzianka na liście

Poznaliśmy już rywali Rakowa w fazie ligowej. „Medaliki” zmierzą się z: Universitatea Craiova, Sigmą Ołomuniec, Spartą Praga, Rapidem Wiedeń, Zrinjskim Mostar oraz Omonią Nikozja. Domowe mecze drużyna Marka Papszuna rozegra na stadionie w Sosnowcu, podobnie jak miało to miejsce w Lidze Europy 2023/24.

Uczestnicy fazy ligowej mieli czas do 3 września, aby zgłosić listy z zawodnikami uprawnionymi do gry w tych rozgrywkach. Raków był jednym z klubów, który w pocie czoła dopinał niemal do końca ostatnie ruchy transferowe i tak oto do Częstochowy trafili Bogdan Mircetić i wracający po pół roku do Polski Imad Rondić. Obaj zostali zgłoszeni do Ligi Konferencji. Podobnie jak Jonatan Brunes, który był bliski odejścia z klubu, a Slavia Praga (grająca w Champions League) oferowała ponoć aż 6 mln euro.

Nie znalazło się w niej natomiast miejsce dla Karola Struskiego i Leonardo Rochy. W związku z wypożyczeniem Rondicia można było spodziewać się, że któryś z napastników zostanie skreślony. Wybór padł właśnie na Rochę, który przegrywał rywalizację zarówno z Jonatanem Brunesem, jak i jeszcze zdrowym Patrykiem Makuchem. Podobno ma być na wylocie, a napastnika potrzebuje Zagłębie Lubin. Szymon Janczyk z „Weszło” właśnie z tym kierunkiem łączy Portugalczyka, który tak bardzo pragnął iść do Rakowa, że pozostawił po sobie brzydkie wrażenie w Radomiu.

Bardziej zaskakujący jest brak Polaka. Karol Struski przeszedł bowiem do Rakowa w tym okienku transferowym z Arisu Limassol za milion euro. Na początku sezonu zagrał w pięciu meczach z rzędu, cztery razy wychodząc w pierwszym składzie. Nie imponował jednak formą, a w międzyczasie do Częstochowy wrócił Peter Barath, który wcześniej był wypożyczony z Ferencvarosu, a teraz został wykupiony.

Twarde przepisy, które promują wychowanków

W ostatnich pięciu spotkaniach Struski pojawił się na boisku tylko w rewanżu z Maccabi, gdzie zagrał kilka minut. Ostatni raz wyszedł w pierwszym składzie 3 sierpnia, kiedy Raków przegrał z Radomiakiem. W środku pola pewne miejsca ma Oskar Repka, a mający za sobą kapitalny sezon Struski zalicza bolesne zderzenie z rzeczywistością częstochowską. Przychodził tu jako nie byle kto, a pomocnik wybrany do najlepszej jedenastki sezonu w lidze cypryjskiej. Raków starał się o niego też w poprzednich okienkach. Na pewno to zaskakujące, ale kogoś Papszun skreślić musiał, a wielu wychowanków z listy B nie ma.

Przepisy są skomplikowane. Każdy klub może zgłosić 25 nazwisk na listę A, ale… trzeba spełnić warunki. Musi być na niej (na liście A!) co najmniej czterech wychowanków i co najmniej czterech zawodników wyszkolonych w lokalnej federacji piłkarskiej. Żeby nie zabierać miejsca innym, graczy U21 rejestruje się na liście B. Lech zgłosił aż 31 graczy (23+8 wychowanków). Raków nie posiada tych z U21, więc nie istnieje tam lista B. Legia skreśliła trzech graczy. Też nie spełniała warunków, więc mogła zgłosić mniej piłkarzy na listę A.

Procedury zgłoszeń świetnie wyjaśnił portal „Legia.net” – TUTAJ.

