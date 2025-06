Raków rusza na zakupy. Sprowadzi reprezentanta Polski

Raków Częstochowa rozgląda się za wzmocnieniami na rynku transferowym. „Medaliki” jak dotąd nie dokonały żadnego transferu do klubu, jednak wszystko wskazuje na to, że wkrótce się to zmieni. Byli mistrzowie Polski wzięli bowiem na celownik reprezentanta Polski.

Krótka kołderka

Drużyna Marka Papszuna zakończyła poprzednie rozgrywki na drugim miejscu w PKO BP Ekstraklasie. W pomocy wicemistrza brylował Gustav Berggren, a duet w środku pola najczęściej uzupełniał Vladyslav Kochergin. Ich etatowym zmiennikiem był wypożyczony z Ferencvarosu Peter Barath, a w odwodzie był jeszcze Ben Lederman. W Częstochowie zdecydowano jednak, że trzeba pożegnać się z ostatnią dwójką. Nie skorzystano z opcji wykupu Baratha, natomiast Lederman przeniósł się do Maccabi Tel Awiw.

Raków potrzebuje więc wzmocnień na tę pozycję, gdyż już niebawem zacznie przygotowania do kolejnego sezonu, a w nim będzie brał udział w eliminacjach do Ligi Konferencji. Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z „Meczyki.pl”, „Medaliki” są blisko sfinalizowania pierwszego wzmocnienia do środka, a ma nim być Karol Struski.

Wyjazd popłacił

Struski ostatnie trzy sezony spędził w cypryjskim Arisie Limassol. Przeniósł się tam latem 2022 roku z Jagiellonii Białystok za niecałe pół miliona euro. Przez te trzy lata regularnie grał na cypryjskich boiskach. Miał okazję zagrać również w europejskich pucharach, a w nich zmierzył się w nich m.in. z Rakowem – w sezonie 2023/24 drużyny te rywalizowały ze sobą w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Górą był zespół prowadzony wówczas przez Dawida Szwargę, który wygrał oba mecze i pokonał Aris w dwumeczu 3:1.

Pomocnik zbierał dobre recenzje za występy w lidze cypryjskiej. W listopadzie 2023 roku otrzymał nawet powołanie do seniorskiej reprezentacji Polski od Michała Probierza i od razu w niej zadebiutował – wszedł na boisko w drugiej połowie towarzyskiego meczu z Łotwą. Był to jego pierwszy i jak dotąd ostatni występ dla „Biało-Czerwonych”.

O zainteresowaniu Rakowa 24-latkiem mówiło się już od dłuższego czasu. W ostatnim sezonie wychowanek Jagiellonii prezentował życiową formę. Zagrał w 35 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których zebrał pięć goli i 10 asyst. Jego formę docenił Oficjalny Związek Piłkarzy na Cyprze i umieścił go w najlepszej jedenastce sezonu 2024/25 ligi cypryjskiej.

Raków miał już ustalić z zawodnikiem szczegóły kontraktu. Umowa z jego obecnym klubem obowiązuje jeszcze przez rok. Teraz dogadać muszą się jeszcze kluby. Szacuje się, że kwota transferu nie wyniesie więcej niż milion euro.