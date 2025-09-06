FREEBET 250 ZŁ NA START W BETFAN!
Jeśli Dariusz Szpakowski powie „OKAZJA” w meczu Polska – Finlandia
ODBIERZ BONUS
Tryb ciemny

Strona Główna / Ekstraklasa / Młody zawodnik Cracovii idzie śladami… Jakuba Kiwiora. Nietypowy kierunek transferu

Młody zawodnik Cracovii idzie śladami… Jakuba Kiwiora. Nietypowy kierunek transferu

Napisane przez Mariusz Orłowski, 06 września 2025
Cracovia

Młodzi polscy zawodnicy marzą o występach w topowych ligach. Często zmieniają kluby na włoskie, lecz trafiają od razu do Primavery, czyli rozgrywek młodzieżowych. Mieliśmy Polaków w AC Milanie, Interze, Napoli, Lazio czy Juventusie. Młody gracz Cracovii obrał za to bardzo nietypowy kierunek – zupełnie jak w czasach młodzieńczych Jakub Kiwior. 

Fabian Bzdyl w poszukiwaniu gry

Fabian Bzdyl na pewno został dobrze zapamiętany przez fanów PKO BP Ekstraklasy. Nie tylko przez dość charakterystyczne nazwisko i nietypowe imię, ale także debiutancki występ w Cracovii od pierwszej minuty. Najpierw było sześć minut z Radomiakiem jeszcze w sezonie 2023/24, gdy trenerem był Jacek Zieliński. Potem z kolei Dawid Kroczek dał mu „ogony” z Motorem Lublin i Legią Warszawa, ale w kilka minut nic nie dało się wyczarować. 29 listopada 2024 roku otrzymał niespodziewaną szansę występu w podstawowym składzie na pozycji ofensywnego pomocnika.

I… już po dziesięciu minutach odpłacił się trenerowi za tę decyzję w ten sposób:

Bzdyl to rocznik 2007, a urodził się w grudniu, więc w chwili trafienia nie miał nawet skończonych 17 lat. Później dostał połówkę w meczu z Piastem Gliwice, grając razem z Ajdinem Hasiciem za plecami Benjamina Kallmana i jeszcze kilka szans. To nie był koniec jego wielkich momentów. Kiedy zmierzył się z drużyną mistrza Polski – Jagiellonią Białystok – to zrobił tak:

Bzdyl uzbierał w całym sezonie 2024/25 ponad 400 ligowych minut. Z pewnością wielu nastolatków chciałoby otrzymać tyle szans i mieć na koncie dwa trafienia. To był świetny prognostyk przed kolejnym rokiem, gdzie wydawało się, że młodziutki pomocnik będzie znaczył coraz więcej. Tylko, że Cracovia ma pozycji „dziesiątki” dużą konkurencję. Hasić nabawił się kontuzji, a zanotował fenomenalny start – dwa gole i asysta z Lechem Poznań, później też trafienie z Bruk-Bet Termaliką. Nawet jego pauza nie poprawiła sytuacji Bzdyla.

W środku tygodnia pod koniec sierpnia, gdy seniorzy szykowali się do meczu z Legią, on mierzył się z trzecioligowymi obrońcami zespołu Naprzód Jędrzejów w rezerwach. Trener Luka Elsner dwa razy nie znalazł dla niego miejsca w składzie, trzy razy przesiedział całe spotkania na ławce, a dwa razy się z niej podniósł – na pół godziny z Lechią Gdańsk i 20 minut z Piastem Gliwice. Szkoleniowiec woli tam stawiać na Martina Minczewa czy też gwarantującego świetne liczby Mikkela Maigaarda, o którym trudno powiedzieć czy to bardziej defensywny, czy ofensywny pomocnik. Bzdyl w każdym razie nie grał.

Pójdzie drogą Jakuba Kiwiora?

Fabian Bzdyl nie grał za dużo, nie mógł też dogadać się ws. nowego kontraktu i trafił do Żyliny. Kto znał Jakuba Kiwiora, gdy tam grał? No za bardzo nikt, bo wyjechał z Polski w wieku 16 lat do Anderlechtu. Tam się nie przebił i nie wrócił do Polski, tylko na podbój ligi… słowackiej. Najpierw do FK Železiarne Podbrezová, gdzie zaliczył seniorski debiut i wypadł na tyle dobrze, że podpisała go właśnie Żylina. Ten malutki słowacki zespół z Podbrezovej może dziś z dumą mówić, że grał u nich piłkarz Arsenalu czy FC Porto, za którego oba te kluby mogą zapłacą po 20 mln euro (Porto musi go wykupić).

Kiwior był taki dobry, że jako stoper MKS Żyliny trafił do najlepszej jedenastki sezonu i to mimo że jego zespół zajął dopiero czwarte miejsce. Dalszą część jego kariery każdy już mniej więcej kojarzy – Spezia, gdzie zaufał mu Thago Motta i uczył nawet gry w środku pomocy na pozycji „szóstki”, bo widział taki potencjał w jego rozgrywaniu piłki, wreszcie Arsenal i walka o mistrza czy występy w Lidze Mistrzów. Nawet jak już wydawało się, że jest odsunięty i nie ma szans na grę, to wskoczył w miejsce kontuzjowanego Gabriela i wychodził na Real Madryt w półfinale, a teraz stworzy duet z Bednarkiem w FC Porto.

W ostatnich latach popularny ruch w Polsce to transfer do Włoch. Tam w młodzieżówkach mamy pełno naszych: Daniel Mikołajewski w Parmie, Jan Łabędzki w Bologni. Są też Mateusz Skoczylas (AC Milan), Jan Żuberek, Iwo Kaczmarski (Inter) czy Piotr Pardel (Atalanta), którzy co prawda grają w juniorach, ale te kluby postanowiły stworzyć swoje rezerwy w rozgrywkach seniorskich. W każdym razie starsi gracze od Bzdyla ogrywają się w rezerwach mocnych włoskich drużyn. On postawił na słabą ligę, ale z pewnością gry w seniorach. Trenerem jest tam znany w Polsce Pavol Stano.

MKS Żylina nie będzie grała w europejskich pucharach, bo odpadła z Rakowem Częstochowa w el. Ligi Konferencji, przegrywając aż 1:6 w dwumeczu. To dobrze pokazuje różnice między polskim zespołem a słowackim. My zajmujemy 13. miejsce w rankingu UEFA, a Słowacja 25. miejsce. Dlatego transfer ten jest co najmniej zaskakujący. Droga Kiwiora jednak pokazuje, że można i w ten sposób. Przecież ekipa FK Železiarne Podbrezová płaciła za niego Anderlechtowi… 10 tysięcy euro.

EkstraklasaTransferyZ kraju cracoviaFabian BzdylMKS Żylina

Autor

Avatar użytkownika
Mariusz Orłowski
La Liga, Ekstraklasa, Betclic 1. liga, Kobiecy Futbol

Antyfan social mediów. Pisanie o piłce nożnej to odskocznia, bo działa w innej branży. Cryuffista i Guardiolista. Od 2008 fan Barcy. Jeden z sezonowców City "przez Pepa". Nie gardzi polską piłką, a po transferze Sampera do Motoru opadła mu kopara.

Najnowsze wpisy

Promocja dnia
Freebet 250 zł
za "okazja" w meczu Polska - Filnandia
Sprawdź
Typ dnia
Armenia - Portugalia
Armenia nie strzeli gola
kurs
1,52
Analiza
Ranking bukmacherów
1
Betfan logo
Betfan
Bonus 3 x 100% do 200 PLN
2
Betclic
Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7
3
sts logo
STS
Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł
4
TotalBet logo
TotalBet
Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne)
zobacz pełny ranking
Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.