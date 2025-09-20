W Sampdorii po staremu – brak wyników i kibicowski niepokój o przyszłość

Według hiszpańskiego bloga o klubie w Genui „Sampdorianos”, Genua otrzymała akceptację jako kandydat do organizacji EURO 2032 – koszty będą podzielone na obydwa genueńskie kluby, a koncesja na zarządzanie ma trwać 99 lat. Kibicom jednak w chwili obecnej bardziej leży na sercu dobro mistrza Włoch A.D. 1991. W Sampdorii jest źle – po raz kolejny w ostatnich miesiącach.

Znów niewesoło w Sampdorii

Sampdoria w Serie B jako jedyna nie ma żadnego punktu w tabeli po trzech kolejkach. Po dwóch zaskakujących rezultatach jakimi były: domowa porażka z Modeną (0:2), a także wyjazdowe „wypunktowanie” przez Sudtirol z niemieckojęzycznej części Włoch (1:3), doszła też kolejna domowa porażka – tym razem z ligowym „drugoroczniakiem” z Ceseny 1:2. Poza Sampdorią, tylko Siracusa oraz Lumezzane nie zdobyły ani jednego oczka ze 100 drużyn od Serie C w górę.

W trzech meczach, rywale doszli do 29 strzałów na bramkę, z czego 10 było celnych, a aż siedem wpadło do siatki (przy xG 4,66). Sampdoria z kolei w analogicznym czasie – wykreowała jedynie 1,93 xG, a z 40 strzałów na bramkę, celnych było jedynie dziewięć i dało to dwa trafienia. Genueńczycy po kolejnej zmianie trenera (latem zatrudniono byłego piłkarza Celtiku – Massimo Donatiego) nadal mają problemy z przyzwoitym funkcjonowaniem na drugoligowej płaszczyźnie.

Doprowadziło to do wściekłości kibiców. Na spotkaniu ze sponsorami, najwierniejsi fani próbowali skutecznie przeszkodzić w sielankowej atmosferze między podmiotami. Setka ultrasów w dzielnicy Foce protestowała przeciwko rządzącym w klubie, także obrażając decyzyjnych Sampdorii. Sytuacja stała się na tyle poważna, że słaby początek rozgrywek w wykonaniu Sampdorii skłoniła wiele grup zorganizowanych kibiców do zaplanowania protestów. Po weekendzie z meczem z Monzą klubowi weterani ruchów ultras planują zgromadzenie 22 września wieczorem.

Według „Il Secolo XIX”, najważniejsze grupy kibicowskie nie zabrały jeszcze oficjalnego stanowiska, ale spotkanie w porcie w Genui ma „zniwelować zakłócenia”. Lokalizacja jest symboliczna, bowiem reprezentuje historycznie i ludowe korzenie kibiców. Zgromadzenie ma finalnie znacząco wpłynąć na podejście i intensywność przyszłych inicjatyw.

Jeden z ultrasów powiedział: – Wydaje mi się, że nie będzie to nic brutalnego, to spotkanie ma dać ważny sygnał. Przez lata robili sobie z nas jaja. Gdyby nie Cellino, bylibyśmy w Serie C. Donati? Tu jest najmniej jego winy. Każdy by powiedział Sampdorii „tak” w takiej sytuacji, nawet przy małych zarobkach.

Oznacza to chęć zachowania protestów w sposób pokojowy, ale mający skupić się na przekazie, a nie wybrykach natury w wykonaniu najbardziej agresywnych. Przyszły tydzień ma przynieść wiele pod kątem przyszłego działania klubu. Chodzi o zorganizowany sposób, który ma poprawić sytuację sportową i organizacyjną mistrza Włoch 1991.

Nowy początek i duży bałagan w błękitnej części Genui

W 2023 roku w wyniku odkupienia udziałów w klubie do władzy doszli Andrea Radrizzani oraz Matteo Manfredi. Massimo Ferrero do ostatniej chwili zwlekał ze sprzedażą swojej „działki”, przez co Sampdoria rozpoczęła sezon Serie B 2023/24 z dwoma punktami ujemnymi. Radrizzani, założyciel Eleven Sports, krótko wcześniej sprzedał swoje udziały w Leeds United, które po dwóch latach od tej sytuacji wróciło na poziom Premier League. Niestety, w Genui poszło to w drugą stronę – choć dzień pozbycia się udziałów przez Ferrero był jak najpiękniejsze zwycięstwo na murawie.

Choć pierwszy sezon to finalnie baraże o awans do Serie A, mimo długiego czasu w drugiej połowie stawki – tak drugi to aż czterech trenerów. Andrea Pirlo, Andrea Sottil, Leonardo Semplici oraz Alberico Evani (który miał do pomocy inną klubową legendę, Attilio Lombardo) doprowadzili klub sportowo do… miejsca spadkowego. Los chciał, że jedna z komisji zwróciła uwagę na kwestię niezapłaconych pensji w Brescii. Niektórzy kibice mieli pogląd, że Sampdorię chcą utrzymać w Serie B za wszelką ceną, ale przecież jeśli pracuje się za pieniądze i pracodawca w Brescii nie płacił to… co to ma do rzeczy?

Po szczęśliwym utrzymaniu w kuriozalnych okolicznościach, latem do klubu zwerbowano Jespera Fredberga. Duńczyk mający doświadczenie na niwie robienia transferów zdecydował się w miarę możliwości wymieszać strategię na letnie okno 2025 – były tam transfery wynikające z podpowiedzi danych analitycznych, a także (zdaniem decyzyjnych osób w klubie) rynkowe okazje. Funkcję trenera objął rewelacyjny w trzecioligowym Legnago Salus i przeciętny w Kallithei (tej od Migouela Alfareli) – Massimo Donati.

Pojawiła się znajoma twarz dla Fredberga, bowiem kojarzony dobrze przez niego z Belgii Gaetan Coucke. W swoim czasie był on jednym z najlepszych bramkarzy w Jupiler League w barwach ligowego rywala Anderlechtu – KV Mechelen. Spore wątpliwości wywoływał wśród kibiców Victor Narro, kupiony z… trzeciej ligi hiszpańskiej, ale to właśnie był transfer „algorytmowy”. Z solidnych wzmocnień kadry warto wyróżnić Szkota Liama Hendersona, który ma spore doświadczenie w Serie A. Gwiazdorski wręcz ruch to z kolei Antonin Barak wypożyczony z Fiorentiny.

Coucke po dwóch kolejkach wskoczył do bramki, Henderson strzelił gola w Coppa Italia, który finalnie nie dał awansu do kolejnej rundy, Narro w ostatnim meczu nie podniósł się z ławki. Sampdoria znów może walczyć o utrzymanie. W spotkaniu z Monzą zarówno Donati, jak i Paolo Bianco będą walczyć o posadę. Spadkowicz z Serie A wywalczył cztery punkty w trzech kolejkach i porażka może zwolnić tego, który ją poniesie.

Fot. PressFocus