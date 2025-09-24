Górnik Łęczna – Cracovia – 24.09. – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Górnik Łęczna – Cracovia

Rozgrywki: Puchar Polski

Data i godzina: 24 września, 17:30

Stadion: Stadion GKS Górnik Łęczna

Dzisiaj w Łęcznej zostanie rozegrany mecz pierwszej rundy STS Pucharu Polski. Będąca w znakomitej formie Cracovia przyjeżdża na stadion jednej z najsłabszych drużyn zaplecza Ekstraklasy. Wydaje się, że faworyt tego pojedynku może być tylko jeden, choć nie od dziś wiadomo, że te rozgrywki cieszą się wieloma niespodziankami. Czy Górnik Łęczna postawi się drużynie z ekstraklasowej czołówki? Sprawdź typy na mecz Górnik Łęczna – Cracovia.

Górnik Łęczna – Cracovia – typy bukmacherskie

Górnik Łęczna – Cracovia: zwycięstwo Cracovii w regulaminowym czasie

To spotkanie jest jednym z tych, w których nietrudno wskazać faworyta. Nie spodziewam się niespodzianki, gdyż oba zespoły są w zupełnie innej sytuacji. Cracovia plasuje się w czołówce tabeli Ekstraklasy, z kolei gospodarze do tej pory nie odnieśli zwycięstwa na jej zapleczu. Głównym typem na ten mecz jest zwycięstwo Cracovii. Górnik znajduje się w głębokim kryzysie, a jego defensywa traci zdecydowanie zbyt wiele bramek. W ostatnich pięciu spotkaniach, aż 12 razy rywale trafiali do ich siatki. Z taką dyspozycją starcie z Pasami wygląda dla nich bardzo źle. Podopieczni Luki Elsnera świetnie prezentują się na wyjazdach. Ich cztery wyjazdowe spotkania tego sezonu przyniosły aż dziewięć bramek, co skłania mnie do kolejnego typu, jakim jest powyżej 1,5 bramki Cracovii.

Ostatnim typem na to spotkanie jest brak bramki Górnika Łęczna. Pasy oprócz skutecznej gry w ataku, prezentują się bardzo dobrze również w ofensywie. Sebastian Madejski tylko raz, w meczu przeciwko Legii, wyciągał piłkę z siatki. Gospodarze będący w dołku nie rzucą wszystkich swoich sił do ataku, będąc bardziej skupionymi na walce w lidze. Spodziewam się meczu, w którym goście z Krakowa bedą dominali przez 90 minut.

Propozycje typów bukmacherskich na Górnik Łęczna – Cracovia

zwycięstwo Cracovii w regulaminowym czasie @1.58

Cracovia powyżej 1,5 bramki @1.56

Górnik nie strzeli bramki @2.60

O Pucharze Polski czytaj również na FutbolNews!

Górnik Łęczna – Cracovia – zapowiedź meczu

Ekipa z Lubelszczyzny znajduje się w nienajlepszej sytuacji. Po dziesięciu kolejkach Betclic 1. Ligi zajmują miejsce w strefie spadkowej, z pięciopunktową stratą do pierwszej bezpieczniej pozycji. Co gorsza, Górnik nie odniósł jeszcze zwycięstwa. Ostatnia kolejka przyniosła porażkę z Wisłą Kraków 1:2, choć trzeba przyznać, że porażkę odnieśli pomimo walki. Cracovia, rywal z Ekstraklasy, ma powody do zadowolenia, bedąc wiceliderem tabeli przynajmniej do środy. Po przerwie na kadrę Pasy zwyciężyły w obu rozgrywanych spotkaniach, z Legią oraz GKS-em Katowice.

Gdzie oglądać mecz Górnik Łęczna – Cracovia

Mecz Górnik Łęczna – Cracovia będzie można zobaczyć na stronie sport.tvp.pl.

Przewidywane składy na mecz Górnik Łęczna – Cracovia

Górnik Łęczna : Olszak – Bednarczyk, Broda, Kruk, Ogaga – Tkacz, Deja, Akhmedov – Orlik, Śpiączka, Spacil

: Olszak – Bednarczyk, Broda, Kruk, Ogaga – Tkacz, Deja, Akhmedov – Orlik, Śpiączka, Spacil Cracovia: Madejski – Wójcik, Henriksson, Piła – Perković, Klich, Al Ammari, Kakabadze –Kameri, Zahiroleslam, Maigaard

Statystyki na typy bukmacherskie Górnik Łęczna – Cracovia

Górnik nie wygrał jeszcze meczu w tym sezonie.

Cracovia strzeliła dziewięć bramek w czterech meczach wyjazdowych tego sezonu.

Górnik stracił 12 bramek w ostatnich pięciu spotkaniach.

fot. Press Focus, Łukasz Sobala