Bramkarz Arki doceniony. Został wybrany piłkarzem roku na Łotwie

Pavels Steinbors, mimo słabszej dyspozycji Arki, ma za sobą udany okres. Bramkarz został doceniony na Łotwie, gdzie przez tamtejszą federację został wybrany najlepszym piłkarzem 2019 roku.

Łotewski golkiper wystąpił w ubiegłym roku w 38 spotkaniach w barwach Arki. Opuścił zaledwie jedno – w meczu z Odrą Opole w Pucharze Polski dostępu do bramki bronił Kacper Krzepisz. Aż dziesięć razy zachował czyste konto, co patrząc na trudności gdynian, jest bardzo dobrym wynikiem. Poza tym wielokrotnie ratował zespół przed stratą punktów.

Steinbors docenili w ostatnim czasie zarówno kibice Arki, jak i jej zarząd. Fani Arki wybrali go do najlepszej jedenastki na 90-lecie klubu, natomiast zarząd przedłużył z nim kontrakt do 2022 roku.

Miniony rok był dla golkipera przełomowy, jeśli chodzi o reprezentację. Pavels Steinbors wystąpił przez ten czas w ośmiu spotkaniach kadry Łotwy. Zespół co prawda wygrał tylko raz, w meczu z Austrią. Jednym z głównych bohaterów tego meczu był właśnie 34-latek.

Dzięki dobrym występom w Arce i reprezentacji Łotwy, Pavels Steibors został wybrany przez tamtejszą federację piłkarzem roku. To jego pierwsze tego typu wyróżnienie.

Co więcej, drugie miejsce w plebiscycie zajął Marcis Oss, były zawodnik Górnika Zabrze. 28-letni obrońca spędził w klubie ekstraklasy rundę wiosenną sezonu 2015/2016.

