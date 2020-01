Guardiola wywołał natychmiastową reakcje bukmacherów. Powodem specjalne umiejętności Edersona

W przeszłości pojawiali się oczywiście tacy bramkarze jak Rogerio Ceni, którzy nie tylko potrafili przyłożyć z rzutu wolnego, ale także podchodzili do rzutów karnych w trakcie meczu. Na najwyższym poziomie rzadko jednak mamy styczność z taką sytuacją. Czy zmieni się to już w najbliższym czasie podczas meczu Manchesteru City?

Podczas ostatniego spotkania przeciwko Sheffield Gabriel Jesus zmarnował rzut karny, co mogło w konsekwencji spowodować stratę punktów przez „Obywateli”. Brazylijczyk jest trzecim graczem w tym sezonie pudłującym z jedenastu metrów po wcześniejszych nieudanych strzałach Sergio Aguero oraz Raheema Sterlinga. Być może to zatem idealny moment na zmianę wykonawcy przez hiszpańskiego szkoleniowca. Pewnie wielu kibicom od razu się nasuwa na myśl Kevin de Bruyne. Mimo to Pep Guardiola wskazał innego dość sensacyjnego kandydata:

– Ederson jest najlepszy w wykonywaniu jedenastek. Uwierzcie mi, to najlepszy kandydat. Podchodząc do piłki w takiej sytuacji emanuje z niego wielki spokój.

Zmniejszone kursy

Bukmacherzy natychmiast postanowili zareagować i zmniejszyli kursy na strzelonego gola przez Edersona w tym sezonie. Obecnie za jednego postawionego funta można otrzymać zaledwie pięć (stosunek brytyjski 4/1), co przy pozycji bramkarza jest według informacji „Daily Mail” najmniejszym współczynnikiem w historii ligi.

Naturalnie trudno sobie wyobrazić taką sytuacje, ale z drugiej strony umiejętności piłkarskie Edersona w trakcie spotkania pokazują, że golkiper naprawdę dysponuje świetną techniką. Co ciekawe, w swojej karierze zamienił już jedenastkę na bramkę. Miało to miejsce konkretnie rok temu podczas meczu charytatywnego w Brazylii.