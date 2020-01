Dlaczego Olmo odrzucił cztery oferty Bayernu?

Dość niespodziewanie saga związane z transferem Daniego Olmo elektryzowała wielu fanów europejskiej piłki. Hiszpan był rozchwytywany przez wiele topowych klubów, ale ostatecznie jego wybór padł na RB Lipsk.

Aktualni liderzy Bundesligi pozyskali zawodnika już wa dni temu, ale nadal nie milkną informacje związane z jego przenosinami do Lipska. Powodem jest między innymi odrzucona oferta z Bayernu, która z pewnością mogła mu przynieść większe pieniądze, podobnie zresztą jak drużynie z Zagrzebia.

Zgodnie z doniesieniami „Di Marzio”, mistrz Niemiec zaoferował aż 10 milionów więcej dla Dinama, a kiedy usłyszał informacje, że Olmo jest już dogadany z „Bykami”, wówczas próbował skontaktować się z graczem aż czterokrotnie. Za każdym razem nie przyniosło to żadnych rezultatów. Pomocnik wierzy bowiem, że Lipsk to idealne miejsce dla młodego zawodnika do rozwoju i z tego powodu odrzucił propozycje nie tylko z Bayernu, lecz także Milanu, co potwierdził piłkarz niejako w rozmowie z klubową telewizją.

Ile zatem zarobi Dinamo? Nieoficjalnie mówi się o kwocie nawet do 45 milionów euro, zawierając w to wszystkie bonusy. Podstawa tej kwoty ma wynieść około 20-25 milionów, dlatego wszystko będzie zależało od tego jak w Bundeslidze poradzi sobie zdolny wychowanek La Masii.