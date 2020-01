Oficjalnie: Majecki graczem Monaco!

Radosław Majecki został dziś oficjalny zaprezentowany jako nowy zawodnik Monaco. Polski golkiper podpisał kontrakt do 2024 roku. 20-latek dalszą część sezonu spędzi jednak w Legii Warszawa, do której został natychmiast wypożyczony.

Nieoficjalnie bramkarz trafi do Księstwa za 7 milionów euro. Do tej kwoty także trzeba doliczyć bonusy, które mogą przynieść warszawskiej drużynie zarobek w postaci dodatkowego miliona euro. Ponadto Legia najprawdopodobniej otrzyma 10% procent od następnego transferu golkipera, co może być dość kuszącą perspektywą w przypadku, gdy Monaco za kilka lat sprzeda go za wielkie pieniądze.

🚀🔥✍ Agencja box2box z rekordowym transferem w historii @_Ekstraklasa_. @AS_Monaco porozumiało się z @LegiaWarszawa w sprawie transferu Radosława Majeckiego, który wiosnę spędzi na wypożyczeniu do Legii. Gratulujemy Radkowi, a obu Klubom dziękujemy za wzorową współpracę🙂👋 pic.twitter.com/u5mSrqvMTd — Rafał Szczypczyk (@RSzczypczyk) January 29, 2020

Jest to oczywiście rekord ekstraklasy (poprzednio to miano należało do Jana Bednarka, który przeniósł się do Southampton z Lecha) i z pewnością świetny ruch ze strony warszawskiej ekipy. Lider ekstraklasy otrzyma kilka miesięcy na znalezienie następcy, a piłkarz będzie mógł pożegnać się z kibicami po wygraniu mistrzostwa Polski.

Majecki rozegrał dla Legii łącznie 45 spotkań, w których zachował 23 razy czyste konto. Jego odejście na zachód po raz kolejny pokazuje, że polscy trenerzy potrafią wyszkolić bramkarzy, którzy regularnie bronią w najlepszych europejskich ligach.