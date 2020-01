Jutro testy medyczne Piątka? Nowy faworyt w walce o napastnika

Jeśli jeszcze kilka dni temu dowiedzielibyśmy się, że Krzysztof Piątek wyląduje w Hercie Berlin, wielu z nas złapałoby się za głowę. Dziś to jednak dość realny scenariusz i jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, napastnik Milanu poleci jutro do stolicy Niemiec na testy medyczne.

Pierwsze doniesienia pojawiły się już po południu, kiedy to włoski dziennikarz Gianluca di Marzio poinformował, że Hertha złożyła ofertę w wysokości 27 milionów euro. Początkowo działacze ekipy z Mediolanu kręcili nosem, ale jak potwierdzają inne media, obie strony doszły do porozumienia w kwocie odstępnego.

Szczegóły transferu

Ile ostatecznie będzie kosztował „PIO”? Kwoty oscylują w przedziale 20-30 milionów euro z przeróżnymi bonusami.

Według informacji Krzysztofa Stanowskiego z „Weszło” zawodnik reprezentacji Polski podpisze 4-letni kontrakt, który – względem Milanu – przyniesie mu podwyżkę jeśli chodzi o kontrakt indywidualny. Możliwy jest jednak nadal zwrot akcji w sprawie Piątka i wkroczenie innego zespołu, przykładowo Tottenhamu.

Jeśli transfer dojdzie do skutku, to mimo wszystko będzie to dla 24-latka spory zjazd. Być może Milan nie jest czołowym zespołem Serie A, ale nadal posiada markę i łatwiej z tego zespołu pokazać się czołówce w Europie. Z kolei Bundesliga i 13 zespół w tabeli… No cóż. Nie jest to raczej top, lecz w nowym zespole powinien mieć zagwarantowane miejsce w składzie i spokojnie przygotuje się do EURO 2020. A to powinny być najważniejsze argumenty dla polskiego kibica.