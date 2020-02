“Czy to Messi? Czy to Ronaldo?” – kapitalna akcja i gol Ciro Immobile

Są na świecie zawodnicy, których nie da się nie doceniać, niezależnie od sympatii. Jednym z nich jest Ciro Immobile – napastnik, który grając poza ojczyzną wyglądał gorzej niż przeciętniacy, a obecnie jest jedną z największych gwiazd Serie A.

Wielkość niespełna 30-letniego zawodnika podkreślają przede wszystkim liczby. Po 20 występach w lidze, Włoch ma już 23 trafienia, co oczywiście daje mu prowadzenie w tabeli strzelców oraz imponującą średnią ponad gola na mecz.

Fakt – pośród nich jest wiele bramek z jedenastego metra, czy też typowych dla napastników “patelni”. Immobile potrafi jednak nie tylko to, a dowód na to zaprezentował w niedzielnym meczu przeciwko SPAL. Jak? Zobaczcie sami…

IMMOBILE! 😱😱😱 ALEŻ TO JEST CZARODZIEJ! 🎩 Najlepszy strzelec tego sezonu Serie A TIM 🇮🇹 zabawił się z obroną i bramkarzem SPAL 2013! 🌪 Jak to wpadło?! 😮 pic.twitter.com/jqBf63IbJi — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 2, 2020

Zaczęcie akcji efektowną “siatką” to jedno, ale to, co działo się później, to już specjalność jedynie najlepszych z najlepszych. Widząc to, jak Immobile zaczarował całą obronę SPAL (w tym Arkadiusza Recę, który rozegrał pełne 90 minut) oraz bramkarza, przypominają się topowe akcje nawet Leo Messiego czy Cristiano Ronaldo.

To nie był jedyny popis Włocha w tym meczu. Wcześniej Ciro Immobile otworzył strzelanie już w 3. minucie, a także asystował przy trafieniu Caicedo na 4:0. Mecz zakończył się wynikiem 5:1, a Lazio umocniło się na ligowym podium. Kandydat do bramki sezonu? Bez dwóch zdań.