Jagiellonia ruszyła na zakupy. Transfer reprezentanta Rumunii na ostatniej prostej

Po niemrawej pierwszej części sezonu, kibice Jagiellonii z nadzieją wypatrują już rundy wiosennej. Niestety klub podczas zimowego okienka głównie się osłabił po odejściu Patryka Klimali. Pieniądze zarobione na napastniku póki co postanowiono zainwestować w defensywę. Nowym nabytkiem ekipy z Białegostoku zostanie bowiem Bogdan Tiru.

Oficjalna strona rumuńskiego zespołu poinformowała, że piłkarz udał się na testy medyczne przed transferem. Jeśli zda je pomyślnie, wówczas podpisze kontrakt i „Jaga” dokona pierwszego głośnego transferu podczas obecnego okienka. Nieoficjalnie mówi się o kwocie nawet 600 tysięcy euro.

– FC Viitorul Constanța i Jagiellonia Białystok osiągnęły porozumienie w sprawie transferu zawodnika Bogdana Țîru – czytamy w komunikacie.

25-latek występuje dla Viitorul od 2012 roku. Przez ten czas udało mu się rozegrać 175 spotkań dla tej drużyny, która aktualnie zajmuje siódme miejsce w krajowej lidze. Tiru może występować nie tylko jako środkowy oraz boczny obrońca, lecz także rozgrywał mecze na pozycji defensywnego pomocnika.

Obserwowany przez Ajax

Wychowanek akademii Gheorghe’a Hagiego ponad trzy lata temu zadebiutował w narodowej kadrze. Do tej pory zebrał jednak zaledwie dwa występy – przeciwko Rosji oraz Chile. Co ciekawe, defensor w przeszłości pojawiał się między innymi na testach w Ajaksie, który u reprezentanta Rumunii cenił między innymi zdolność do wyprowadzenia piłki od tyłu.