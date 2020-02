Debiutancki gol Cibickiego na wagę trzech punktów. Emocjonujący mecz w Płocku!

Rywalizację Wisły Płock z Pogonią Szczecin określano jako jedno z ciekawszych starć 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Obie ekipy znajdują się bowiem w górnej części tabeli. Przewidywania pokryły się z rzeczywistością. Po niezwykle ciekawym starciu, trzy punkty na swoje konto przypisała Pogoń, mimo iż zespół ze Szczecina przegrywał do 77. minuty 0-2. Debiutanckiego gola na wagę zwycięstwa strzelił Paweł Cibicki.

Choć Jakub Rzeźniczak występuje w Płocku od początku sezonu, to obecność defensora w pierwszym składzie Wisły można określić jako poważne wzmocnienie zespołu. Były gracz m.in. Legii z powodów zdrowotnych nie grał od kilku miesięcy. Po raz ostatni Rzeźniczak pojawił się na murawie 27 października w starciu z Jagiellonią. 33-latek podkreślił swoją obecność na murawie w 71. minucie meczu, zdobywając gola na 2-0 dla Wisły. Wydawało się, że losy spotkania są już przesądzone.

Ostatni kwadrans potyczki padł jednak łupem gości. Za sprawą trzech goli w pięć minut, Pogoń Szczecin wyszła na prowadzenie, utrzymując korzystny rezultat do ostatniego gwizdka sędziego. Na szczególną uwagę zasługuje bramka gwarantująca trzy punkty ekipie ze Szczecina. Do siatki po podaniu Spiridonovicia trafił bowiem Paweł Cibicki, nowy napastnik Pogoni. 26-letni Szwed przybył do klubu po sprzedaży Adama Buksy.

Cenne trzy punkty pozwalają “Portowcom” wskoczyć na drugie miejsce w tabeli ekstraklasy. Sytuacja może jednak ulec zmianie po spotkaniu Legii z ŁKS-em. Klub z Warszawy powalczy o trzy punkty z outsiderem rozgrywek, które pozwolą powrócić “Legionistom” na fotel lidera.