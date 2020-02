Oficjalnie: Butko zawodnikiem Lecha!

Trzeba przyznać, że Bohdan Butko w ostatnim czasie przeżywa wielki rollercoaster. Ukrainiec na początku lutego został powiązany z transferem do Lecha, ale klub z Poznania z powodu nieudanych testów medycznych postanowił zrezygnować z tego transferu. Mimo to po blisko dwóch tygodniach zespół z Wielkopolski zmienił zdanie i dziś 29-latek został nowym graczem „Kolejorza” na zasadzie półrocznego wypożyczenia.

Butko od ponad trzech lat reprezentuje barwy Szachtara Donieck. W obecnym sezonie prawy obrońca nie potrafił przebić się jednak do pierwszego składu i zwykle lądował na trybunach. W dojściu do optymalnej formy przeszkadzały mu również problemy zdrowotne.

32-krotny reprezentant Ukrainy przez pewien czas był także brany pod uwagę przez działaczy Górnika Zabrze, którzy właśnie w nim widzieli ewentualnego następcę Borisa Sekulicia. Słowak podczas obecnego okienka trafił bowiem do Chicago Fire.

Wyjazd na EURO

Butko zimą wziął udział w przygotowaniach zespołu z Doniecka do drugiej części sezonu, ale niestety ponownie doznał podczas nich urazu. Szachtar w poprzednim tygodniu wyrejestrował tego zawodnika z rozgrywek ukraińskiej ekstraklasy. Do normalnych treningów może jednak powrócić już za kilkanaście dni.

– Jestem bardzo zadowolony z tego, że jestem tutaj i dołączam do Lecha Poznań. To nowy rozdział w mojej karierze i chciałbym zaprezentować się jak najlepiej. Przyszedłem tutaj nie tylko po to, żeby grać, ale też żeby pomóc wywalczyć trofea. Jednak równocześnie jest to ważny czas dla mnie, ponieważ chciałbym po dłuższym czasie wrócić do kadry i pojechać na Euro 2020 – stwierdził nowy lechita.

Piłkarz nadal oczywiście marzy o występie na EURO 2020. W eliminacjach do tego turnieju rozegrał jedno spotkanie przeciwko Luksemburgowi.